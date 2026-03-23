Ministro de Hacienda anuncia alza desde $370 en la bencina: Aclara qué pasará con el Mepco y las tarifas del transporte público

23 mar. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con Meganoticias Prime, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció un importante aumento en el precio de las bencinas y el petróleo diésel, a raíz de la situación internacional por la guerra en Medio Oriente, y aclaró qué pasará con el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) en el futuro.

El secretario de Estado indicó que la gasolina de 93 octanos subirá desde este jueves $370 por litro, mientras que el diésel tendrá un aumento de $570 por litro. Para ello, comunicó siete medidas que ayudarán a las personas a enfrentar esta alza.

"Debemos tomar medidas duras"

En la entrevista con Constanza Santa María, la autoridad comenzó señalando que actualmente enfrentamos a nivel mundial "la crisis más grande del petróleo desde los años ´70. Las alzas de precio del diésel en solo tres semanas han alcanzado el 60%, y en gasolinas, 30%".

"Esta guerra nos encuentra al país con una situación de estrechez fiscal enorme. Debemos, como Estado, $40 mil millones de dólares más de lo que debíamos hace cuatro años. Teníamos hace cuatro años fondos de estabilización por 8 mil millones de dólares. Hoy tenemos menos de cuatro mil", agregó.

Quiroz continuó afirmando que la guerra "debemos enfrentarla con esta estrechez fiscal que es la mayor que ha tenido la economía chilena desde el regreso a la democracia. En esas circunstancias, es que debemos tomar medidas duras".

Alza desde $370 en la bencina

Al respecto, anunció que como Gobierno han decidido dictar un decreto "que nos lleve los precios locales de los combustibles a niveles compatibles con los precios internacionales, porque sostener los precios locales de modo aislado a los internacionales, o acercarlos muy poquito cada tres semanas, nos significa un costo de 140 millones de dólares por semana".

"Con esos 140 millones de dólares que se gastan en una semana en sostener los precios, se resuelven los problemas de listas de espera oncológicas, y se reconstruye todo Ñuble y Biobío a consecuencia de los incendios. Es un costo que no nos podemos permitir", añadió.

Acto seguido, el ministro comunicó que la gasolina de 93 octanos sufrirá un alza de precio "aproximada" de $370 por litro, y en el diésel, de $570 por litro.

El secretario de Estado reconoció que es un "alza histórica, porque la situación de estrechez fiscal es histórica también".

Siete medidas para enfrentar el alza

Quiroz continuó señalando que, para enfrentar la medida, se han adoptado un "conjunto de esfuerzos destinados a proteger y mitigar a los más vulnerables".

Se congela tarifa del transporte público en Santiago: "Se congelan todas las tarifas hasta fines de diciembre. En Metro y buses se congelan, sin letra chica". Se congela tarifa de la movilización en regiones: "El exceso de costo que esto signifique se transfiere a regiones por la vía del mecanismo espejo, para que las regiones hagan lo propio en términos de contener los costos de movilización colectiva. Inyección de recursos desde la hacienda pública y por la vía administrativa. Costo estimado de esto es del orden de 120 millones de dólares hasta diciembre". Bono para taxis y taxis colectivos: "Por los siguientes seis meses, contemplamos una subvención por taxi por mes de $100 mil para la compra de combustible. Habrá un sistema electrónico que se va a hacer con el Banco Estado, probablemente. Es parte de un proyecto de ley que se enviará este martes al Congreso para discusión inmediata. Se rebajará precio de la parafina: "Vamos a volver a rebajar el precio que la parafina tenía en febrero y vamos a conservar ese precio hasta fines de septiembre, para no alterar el precio en otoño e invierno. Hay decretos que tienen que dictarse cumpliendo la ley, y yo no puedo alterar el precio de la gasolina si no repongo el fondo de estabilización de la parafina. Tan pronto ese proyecto de ley se apruebe, y espero que se apruebe esta semana, vamos a reponer el fondo y vamos a volver al precio de la parafina que teníamos en febrero, aproximadamente mil pesos por litro. Crédito para taxis y taxis colectivos: "Banco Estado abrirá una línea de financiamiento preferencial para los taxis y taxis colectivos que quieran renovar su vehículo a uno de electromovilidad. Será un créditos a seis años, primera cuota después de seis meses". Camioneros: "El gremio de camioneros ha sido desatendido por años. Aquí no va a haber subsidio, lo que va a haber es que el Estado les va a entregar lo que se le debió haber entregado hace mucho rato: seguridad y dignidad en la ruta. Seguridad, con un programa que vamos a echar adelante, vamos a poner metas claras en rutas claras, que sean medibles y transparentes. Y dignidad, porque estamos dispuestos a generar un plan donde se puedan generar los lugares de descanso que han venido pidiendo desde hace muchos años". Suspenderán exención para industrias: "Vamos a suspender de modo transitario la exención de que hoy goza el consumo de combustible para los usos industriales no de carretera, como minería, principalmente. Vamos a aplicar el impuesto específico, pero con los descuentos propios y con las escalas propias que tiene el sistema de transporte de carretera. Mientras dure la contingencia, en principio vamos a hacerlo por seis meses".

¿Qué pasará con el MEPCO?

Ante la consulta de qué pasará con el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), el ministro fue enfático en señalar que "el Mepco no se toca".

"De hecho, lo que vamos a hacer este martes es al amparo del propio Mepco. El Mepco contiene una cláusula de escape: el legislador previó una situación extrema como esta, con un descuadre extremo de los precios en un periodo muy corto de tiempo, y previó que pudiese haber un Gobierno que se viese con una estrechez de caja", explicó.

En ese contexto, comentó que "el propio Mepco establece que una vez que uno se ajusta, vuelve a la banda y vuelven las variaciones muy pequeñas dentro de la banda", añadiendo que se mantiene el techo de aproximadamente $30 cada tres semanas.

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