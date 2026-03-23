Hacienda realiza primera modificación a cálculo de precios de combustibles: Ahora cambiarán cada cuatro semanas

23 mar. 2026 - 09:53 hrs.

El Ministerio de Hacienda oficializó un cambio relevante en el cálculo de los precios de los combustibles en Chile, modificando el período utilizado para determinar eventuales alzas o bajas en las bencinas.

La medida comenzará a regir desde el jueves 26 de marzo de 2026 y se aplicará, al menos, durante las siguientes semanas establecidas.

¿Qué dice el decreto?

El documento señala expresamente: “Determínase de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2º, inciso séptimo de la ley Nº 20.765, que el número de semanas para calcular el precio de paridad de importación de los combustibles gasolina automotriz, petróleo diésel vehicular y gas licuado de petróleo vehicular será de cuatro semanas, para los precios que se establezcan al menos durante las próximas cuatro semanas, a partir del día jueves 26 de marzo de 2026”.

A través del decreto, la autoridad estableció que el cálculo del precio de paridad de importación —base para definir los valores de los combustibles— considerará ahora cuatro semanas, en lugar de las tres que se utilizaban anteriormente.

Es decir, los cambios en el precio de los combustibles podrían ser menos bruscos semana a semana, pero también podrían tardar un poco más en reflejar las bajas o alzas internacionales.

¿A qué combustibles afecta?

La medida aplica a:

Gasolina automotriz

Petróleo diésel vehicular

Gas licuado de petróleo (GLP) vehicular

Todo esto se aplica en el marco del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), que busca reducir la volatilidad en los valores que pagan los automovilistas en todo el país.

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