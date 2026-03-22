Cadem: Kast baja seis puntos de aprobación en una semana y un 48% apoya "endeudarse para subsidiar" el Mepco

22 mar. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

La encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 22 de marzo abordó la primera semana completa de Gobierno de José Antonio Kast, quien registró una baja de seis puntos de aprobación en medio de las primeras medidas tomadas por su administración.

Si bien hay ciertos aspectos que generan respaldo, como el Plan Escudo Fronterizo, el anuncio de la eliminación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) es algo que genera preocupación entre la ciudadanía.



José Antonio Kast registra baja en su aprobación

Hace tan solo una semana, Kast inauguraba la medición de su aprobación como el Presidente con el mayor respaldo al iniciar un Gobierno desde 2010, al registrar un apoyo del 57%.

Sin embargo, tan solo siete días después, el mandatario retrocedió en 6 puntos su aprobación, situándose así en un no despreciable 51% de apoyo a su gestión, frente a un 42% que lo "desaprueba" y un 7% que no emitió opinión al respecto.

Eliminación del Mepco genera rechazo

Una de las medidas de la nueva administración que genera mayor rechazo es la eliminación del Mepco, por lo que Cadem le preguntó directamente a las 1.005 personas que participaron en la consulta: "¿Qué debería hacer el Gobierno?".

Ante esto, un 48% sostuvo que la opción es "endeudarse para subsidiarlo, aunque aumente el déficit fiscal", un 30% se inclinó por "eliminarlo y dejar que el precio suba en torno a 300 pesos", mientras que un 22% no respondió.

Tras esto, la encuestadora preguntó: "¿Cuánto le impacta personalmente un alza de 300 pesos por litro en las bencinas" para conocer las implicancias de un alza brusca en el precio de los combustibles.

Aquí un mayoría del 83% señaló que la medida lo impactaría "mucho o bastante", un 9% dijo que "algo", un 7% sostuvo que "poco o nada" y un 1% no respondió.

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