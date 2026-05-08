Hallazgo histórico en Juan Fernández: Aseguran tener ubicada zona donde estaría tesoro de US$40 mil millones

08 may. 2026 - 12:43 hrs.

¿Qué pasó?

La búsqueda de uno de los tesoros más misteriosos y millonarios de la historia podría retomarse este 2026 en la isla Robinson Crusoe, en el archipiélago Juan Fernández.

Se trata de una expedición liderada por el empresario estadounidense Bernard Kaiser, quien asegura tener prácticamente identificada la ubicación exacta donde estarían ocultos cofres repletos de oro, joyas y objetos históricos avaluados en hasta US$40 mil millones que habrían sido enterrados en el siglo XVIII.

Al respecto, Jaime Solari, gerente de SGA y asesor Kaiser, aseguró en conversación con Mucho Gusto que actualmente ya existe una zona bastante delimitada donde creen que se encuentra la millonaria fortuna.

Estaría dentro de una caverna

Solari explicó que Kaiser "ha hecho 15 o 17 campañas ahí y ha logrado acotar el lugar específico donde piensa que está el tesoro". De hecho, desde 1998 ha destinado más de 5 millones de dólares de su propio dinero a esta búsqueda.

Según relató el entrevistado, las investigaciones apuntan a que el tesoro estaría oculto en una caverna subterránea ubicada a unos 150 metros del mar en la isla Robinson Crusoe.

Además, aseguró que existen múltiples antecedentes históricos y tecnológicos que respaldan la teoría. Entre ellos, mencionó cartas antiguas atribuidas al capitán inglés Cornelius Webb —quien habría encontrado originalmente el tesoro—, además de estudios electromagnéticos realizados en el terreno.

¿Qué tendría el supuesto tesoro?

Incluso, Webb hizo un inventario histórico que describiría parte del contenido de los cofres enterrados en Juan Fernández. "Habla de 800 barriles de oro, un montón de joyas y piedras preciosas", comentó Solari.

Si todo el contenido descrito fuese auténtico, el valor actual del tesoro podría alcanzar entre US$30 mil millones y US$40 mil millones.

¿Cómo será la nueva expedición?

Tras un reciente fallo judicial emitido por la Corte Suprema, el equipo investigativo espera obtener ahora los permisos de Conaf para iniciar una nueva campaña durante octubre.

Eso sí, Solari aclaró que no utilizarán maquinaria pesada para evitar daños ambientales en el parque nacional. "Va a excavarse manualmente, con pala, chuzos y con martillo neumático para romper las rocas más grandes", explicó.

En caso de que encuentren el tesoro, el Consejo de Monumentos Nacionales será el encargado de recuperarlo. El acuerdo firmado entre Bernard Kaiser y el Estado de Chile establece que, en caso de encontrarse las reliquias, el 75% pertenecería al país y el 25% restante al explorador estadounidense.

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