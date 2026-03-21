Afirman que el Gobierno no modificará el Mepco en el Congreso: Lo hará por decreto

21 mar. 2026 - 18:04 hrs.

¿Qué pasó?

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), afirmó que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast decidió modificar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) por decreto, descartando así que el tema sea discutido, por ahora, en el Congreso Nacional.

Fue el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien ya había adelantado cambios al Mepco y el alza de combustibles, argumentando que uno de los factores se debe a la guerra en Medio Oriente.

¿Qué dijo la senadora Núñez?

En una entrevista con Radio Biobío, se le preguntó a la senadora qué esperaba de la discusión del proyecto que se ingresaría al Congreso la próxima semana para modificar el Mepco, a lo que dijo: "No, eso ya está descartado. Te lo voy a tratar de explicar así: el Gobierno ya tomó la decisión de que la modificación al Mepco lo va a hacer vía administrativa por decreto, y lo que va a ingresar el Congreso son proyectos que buscan paliar el alza de los combustibles, la parafina y otros".

"Entonces son proyectos en materia económica que buscan que el precio del transporte público no se vea afectado y no se produzca un alza importante respecto de este. O que, por ejemplo, el precio de la parafina, lo mismo, poder paliarlo, que no se produzca aquí una cuestión que evidentemente va a ser muy compleja, le va a cargar de más peso a la mochila a cada uno de los chilenos y chilenas", agregó la presidenta del Senado.

Núñez también reveló que el tema fue tratado en una reunión con Kast, donde finalmente se decidió modificar el Mepco vía decreto, "Nosotros tuvimos una reunión con el presidente ayer en la tarde, pero ya al final del día se fue despejando el tema y el Gobierno decidió en definitiva hacerlo vía decreto, la modificación al Mepco, vía administrativa", afirmó.

La presidenta del Senado contó que Kast está preocupado de que la subida de los combustibles afecte a la ciudadanía: "Él tiene la mayor preocupación de que no afecte, efectivamente, lo que acabo de mencionar: principalmente el valor del transporte público y que no se produzca un alza importante en la parafina o en el combustible", comenzó diciendo Núñez.

"Estamos ad portas de que parta el otoño, no podemos estar con esto en el invierno, entonces creo que es muy relevante el caso de las medidas que van a paliar, desde el punto de vista económico, esta alza que se produce como consecuencia de la guerra en Medio Oriente", concluyó la senadora.