Ministro De Grange por alza de combustibles y posibles movilizaciones: "El Gobierno anterior subió la tarifa $95 y nada ocurrió"

20 mar. 2026 - 11:31 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, abordó la posibilidad de que se registren movilizaciones ante un aumento en el precio de los combustibles frente el eventual ajuste al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

El secretario de Estado afirmó que está en un diálogo permanente con los gremios, considerando las inquietudes expresadas por el transporte de carga.

¿Qué dijo el ministro De Grange?

“No es primera vez que ocurren estas variaciones esporádicas en los precios internacionales del petróleo (...) es uno de los factores que más se ve afectado y, por supuesto, eso repercute directamente en la oferta de diferentes servicios de transporte, como los camiones, los taxis colectivos, los buses en regiones, y, por lo tanto, eso se está monitoreando permanentemente”, señaló.

“Las variaciones en los precios han ocurrido históricamente y tienden a estabilizarse con el tiempo, y en ese sentido, los mecanismos que dispone el Estado de Chile para generar mitigación en las variaciones de precio tienen un resultado adecuado”, sostuvo.

Respecto a un eventual malestar ciudadano o movilizaciones, el secretario de Estado planteó una comparación con medidas adoptadas en el pasado, marcando diferencias en la reacción que generaron. “El Gobierno anterior subió la tarifa del transporte público de Santiago $95 y nada de lo que mencionas ha ocurrido”, indicó.

Diálogo con los gremios

Ante la inquietud expresada por sectores del transporte de carga, el ministro planteó que el trabajo con los distintos actores se mantiene activo y enfocado en acuerdos dentro del contexto económico actual.

“Estas conversaciones son permanentes, yo creo que acá lo importante es mantener el diálogo, todos tenemos que ser conscientes de la realidad internacional, una realidad que afecta no solo a Chile, sino a muchos otros países”, afirmó.

“Por supuesto que está la disponibilidad de conversación y mantener las puertas abiertas para avanzar en aquellas medidas dentro de la realidad que como país seamos capaces de hacernos cargo, y ver de qué forma generar una oferta que sea sostenible en materia de precios y permita distribuir las necesidades, tanto de carga como de movilidad a nivel nacional”, agregó.

Posible reducción de flota de buses RED

Al ser consultado sobre las deficiencias que mencionó sobre el sistema de buses RED, reiteró que "hay varias ineficiencias en el sistema de transporte público de Santiago. De hecho, tú ves el último reporte de de la DTPM y llegamos a 7.900 buses, eso es la misma cantidad de micros amarillas que había antiguamente".

"Tenemos una cantidad de buses que es enorme, además tienes que sumar los 150 kilómetros de Metro que hay. Sin embargo, hoy tenemos un 30% o 35% menos de pasajeros en buses que lo que había hace 12 o 15 años", indicó.

"Es decir, tenemos muchos más buses, mucho más Metro y menos pasajeros. Eso finalmente se traduce en una sola cosa, que es mayor déficit", aseveró.

En ese sentido, señaló que "hay varias perillas que tú puedes ir moviendo que está asociado al diseño de recorridos, a las frecuencias, al tipo de bus. Por lo tanto, haciendo toda esa combinación, yo creo que sí es posible ir reduciendo de forma gradual".

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