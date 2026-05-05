Cinco estaciones nuevas y conexión en 28 minutos: Así sería la extensión del metro de Valparaíso

05 may. 2026 - 15:43 hrs.

¿Qué pasó?

Un paso clave dio el proyecto que busca extender el EFE Valparaíso, conocido popularmente como metro de Valparaíso, hacia las comunas de Quillota y La Calera, luego de que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) recomendara aprobar la iniciativa.

La propuesta, impulsada por EFE, ahora queda a la espera de la votación de la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Valparaíso, programada para el próximo 12 de mayo.

¿Cómo será la extensión del Metro de Valparaíso?

El proyecto contempla extender en 26 kilómetros el actual trazado ferroviario que conecta Valparaíso con Limache, para así llegar hasta La Calera.

El nuevo recorrido será de 28 minutos y pasará por cuatro comunas de la región de Valparaíso: Limache, Quillota, La Cruz y La Calera, beneficiando a más de un millón de personas.

En concreto, el nuevo tramo será de siete estaciones: cinco nuevas, además de la ampliación de la actual estación Limache y la rehabilitación de la antigua estación La Calera:

Limache (ampliación) San Pedro Quillota Sur Quillota Centro La Cruz Guerra La Calera

Las obras que incluye el proyecto

La iniciativa considera la construcción de dos vías para pasajeros y la rehabilitación de la vía de carga entre San Pedro y La Calera. También se proyecta un nuevo túnel al costado oriente del actual túnel San Pedro, junto con una serie de obras complementarias para mejorar la conectividad.

Entre ellas, se contemplan seis pasos peatonales inferiores multipropósito, un paso peatonal a nivel y dos pasarelas, además de 11 pasos vehiculares inferiores y uno superior.

El proyecto implica una inversión de US$ 811 millones y se estima que los nuevos trenes podrían comenzar a operar en 2029.

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