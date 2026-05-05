Los nuevos cursos del Sence a los que puedes acceder gratis

05 may. 2026 - 16:00 hrs.

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) hizo el lanzamiento oficial de su nueva oferta de capacitaciones, a las que se puede acceder de manera gratuita.

Según informes de su sitio web oficial, serían seis nuevos cursos en línea, enfocados en el área de Inteligencia Artificial (IA), en alianza con Microsoft. La capacitación está disponible para mayores de 18 años a lo largo de todo el país y existe un número limitado de cursos para su acceso.

La iniciativa público-privada se consolida como una de las principales herramientas de formación digital femenina del país, en vista de que, de más de 240 mil inscripciones desde su creación, un 61% corresponde a mujeres.

¿Cuáles son los cursos disponibles?

Los cursos gratuitos disponibles bajo este concepto son los siguientes:

IA para la vida y el trabajo

IA para ejecutivos de TI

IA para marketing y ventas

IA para Recursos Humanos

IA para líderes de proyecto

ExperiencIA

El proceso de postulación se encuentra activo actualmente y estará disponible hasta el 30 de junio, a excepción de “ExperiencIA”, pues a este curso se podrá postular hasta diciembre.

Los programas profundizan en la aplicación de la IA, tomando en consideración desde el uso cotidiano o doméstico hasta la implementación estratégica y coordinada al interior de las organizaciones, sean éstas públicas o privadas.

Así se puede hacer la postulación a los cursos

Para postularse a los cursos gratuitos del Sence, se debe tener más de 18 años, contar con RUN chileno vigente y ClaveÚnica. Tras el cumplimiento de los requisitos, es necesario ingresar al siguiente enlace oficial, pulsar el banner “Cursos en Línea” y seleccionar el curso sobre el cual se tiene interés. Después del registro se debe completar el proceso en la plataforma del ejecutor.

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