Capacitación para cuidadores: Así puedes postular en el Sence

27 abr. 2026 - 16:00 hrs.

La capacitación para cuidadores está diseñada para brindar herramientas destinadas al cuidado integral de personas dependientes en el domicilio.

Esta iniciativa nace de la alianza entre el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y la empresa española Vértice Formación y Empleo.

Según SENCE, se abrieron siete nuevos cursos en la Línea de Cuidados, que estipulan 7.000 cupos e integran metodologías de e-learning consolidadas en Europa y América Latina, marcando un hito en la internacionalización de la oferta formativa del ente gubernamental.

¿Cómo postularse en el Sence?

Para postularse en el Sence en la Capacitación de Cuidadores, es necesario ingresar al sitio web oficial, en el siguiente enlace. Tras visualizar la oferta de cursos, será posible inscribirse suministrando RUT y Clave Única.

Después de concretar la postulación, el sistema redirecciona a los beneficiarios al Aula Digital Sence, la plataforma de aprendizaje. La confirmación de habilitación del curso llega por correo electrónico dentro de los cinco días hábiles siguientes a la solicitud. En ese momento, los participantes pueden acceder al sistema del aula virtual designada.

Estos cursos gratuitos, de 15 horas, son 100% en línea, de forma asincrónica y autoinstruccional. Buscan fortalecer competencias laborales, promover la profesionalización del trabajo de cuidados y ampliar oportunidades de empleabilidad para personas de la Región de Los Lagos.

¿A quién va dirigido el beneficio?

Quienes pueden postularse a este beneficios son los mayores de 18 años que estén desocupados y que tengan RUT vigente y Clave Única.

La alianza estratégica de formación cobra relevancia en el contexto de una demanda creciente del sector de cuidados domiciliarios, debido al envejecimiento poblacional y a la transformación demográfica.

Los cursos disponibles son los siguientes:

Técnicas de alimentación y recogida de eliminaciones en el domicilio.

Riesgos domésticos y toma de las constantes vitales de las personas dependientes en el domicilio.

Elaboración de estrategias de intervención y plan de trabajo para personas dependientes en el domicilio.

Preparación de la compra y conservación de productos de uso común en el domicilio de personas dependientes.

Técnicas de movilización, traslado y deambulación para la vida cotidiana de personas dependientes en el domicilio.

Aplicación de técnicas básicas de gestión del presupuesto y la alimentación de personas dependientes en el domicilio.

Orientación, acompañamiento y apoyo en la resolución de gestiones del entorno familiar de las personas dependientes en el domicilio.

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