Comenzó el Black Inmobiliario: Estas son las ofertas destacadas para esta edición

27 abr. 2026 - 17:00 hrs.

¿Qué pasó?

Ya empezó el Black Inmobiliario 2026, evento digital que reúne a diversas empresas del sector y que ofrece beneficios y descuentos imperdibles para quienes quieran adquirir casas, departamentos y proyectos inmobiliarios.

Está organizado por entidades como la Cámara de Comercio de Santiago, la iniciativa busca facilitar el encuentro entre la oferta inmobiliaria y los usuarios interesados en comprar una propiedad en Chile.

La estructura del evento permite a los usuarios comparar distintas alternativas de acuerdo con sus necesidades específicas, considerando factores como la ubicación geográfica y las características de cada inmueble.

El evento no solo se enfoca en quienes buscan una vivienda principal, sino también en aquellos perfiles que persiguen oportunidades de inversión.

¿Cuáles son las ofertas destacadas del Black Inmobiliario?

Durante el desarrollo de esta edición, las inmobiliarias participantes presentan condiciones especiales que pueden incluir desde descuentos directos en el precio de venta hasta bonos y mejoras en las condiciones de financiamiento.

Estos incentivos varían según cada empresa y están vinculados a proyectos específicos distribuidos en diferentes zonas del país, abarcando tanto unidades para entrega inmediata como futuras construcciones.

Las ofertas más destacadas incluyen propiedades en la zona norte del país, específicamente en ciudades como Coquimbo, Antofagasta e Iquique. Hay propiedades desde las 1.580 UF.

En la región de Valparaíso figuran Viña del Mar y Concón donde se pueden encontrar bodegas desde las 1.900 UF y departamentos que parten en las 2.550 UF.

Finalmente, en la Región Metropolitana, las ofertas más destacadas están en Santiago, con departamentos que van desde las 1.790 UF.

Ofertas destacadas del Black Inmobiliario 2026.

¿Qué empresas participarán en el evento?

Son más de 50 empresas las que estarán participando en el Black Inmobiliario 2026, entre las que figuran entidades bancarias como Banco Itaú, Banco de Chile y Banco Estado. También inmobiliarias como Imagina, Sinergia, CFL, Exacon, RVC, entre muchas otras, y finalmente compañías de comercio electrónico como Mercado Libre.

Respecto a la duración del evento, este cuenta con un cronograma que se extiende por tres jornadas consecutivas. Las actividades y promociones comenzaron este lunes 27 y finalizan el miércoles 29 de abril.

Durante este lapso de tiempo, los usuarios pueden acceder de manera ininterrumpida a los beneficios y herramientas de cotización dispuestos por las inmobiliarias participantes para esta edición. Para más información y conocer las mejores ofertas en tu ciudad, ingresa al siguiente enlace.

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