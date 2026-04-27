Sistema frontal en el sur de Chile: Alertan por "precipitaciones moderadas a fuertes en corto periodo de tiempo" en tres regiones

27 abr. 2026 - 17:32 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este lunes, la Dirección Meteorológica emitió una alerta por "precipitaciones moderadas a fuertes en corto periodo de tiempo" que afectarán en las próximas horas a sectores de tres regiones de la zona sur de Chile, debido a un sistema frontal.

Además, emitió otros dos avisos por "precipitaciones normales a moderadas en corto periodo de tiempo", que estarán vigentes en cinco regiones.

Alerta por lluvias

La alerta estará vigente a partir de la mañana hasta la tarde de este martes 28 de abril, en la Cordillera de la región de La Araucanía; la Cordillera y la Cordillera de la Costa de Los Ríos; y la Cordillera de la Costa, la precordillera, la Cordillera, el litoral interior y la Cordillera Austral de la región de Los Lagos.

Se estima que en cada zona caigan los siguientes montos de lluvia:

Región de La Araucanía

Cordillera: entre 50 y 70 milímetros.

Región de Los Ríos

Cordillera de la Costa: entre 30 y 60 milímetros.

Cordillera: entre 50 y 70 milímetros.

Región de Los Lagos

Cordillera de la Costa: entre 30 y 60 milímetros.

Precordillera: entre 30 y 60 milímetros.

Cordillera: entre 30 y 60 milímetros.

Litoral interior: entre 30 y 60 milímetros.

Cordillera Austral: entre 40 y 70 milímetros.

Avisos por lluvia

También desde la mañana hasta la tardes del martes estará vigente un aviso por "precipitaciones normales a moderadas en corto periodo de tiempo", en la precordillera de La Araucanía; en el litoral y la precordillera de Los Ríos; y en el litoral, la Patagonia Subandina y Chiloé en la región de Los Lagos.

Estos son los montos de lluvia estimados por sector:

Región de La Araucanía

Precordillera: entre 20 y 45 milímetros.

Región de Los Ríos

Litoral: entre 30 y 45 milímetros.

Precordillera: entre 20 y 45 milímetros.

Región de Los Lagos

Litoral: entre 20 y 40 milímetros.

Chiloé: entre 20 y 45 milímetros.

Patagonia Subandina: entre 25 y 45 milímetros.

En tanto, en la precordillera y Cordillera de la región de Ñuble; además de la Cordillera de la Costa, la precordillera y la Cordillera del Biobío; se emitió un aviso por "precipitaciones normales a moderadas con isoterma cero alta en corto periodo de tiempo".

En este caso, el aviso estará vigente desde la noche del martes 28 hasta la madrugada del miércoles 29 de abril.

Se estima que en cada zona caigan los siguientes montos de lluvia:

Región de Ñuble (isoterma cero en 3.400 metros)

Precordillera: entre 25 y 35 milímetros

Cordillera: entre 25 y 35 milímetros

Región de Biobío (isoterma cero en 3.400 metros)

Cordillera de la Costa: entre 20 y 30 milímetros

Precordillera: entre 25 y 35 milímetros

Cordillera: entre 30 y 40 milímetros

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