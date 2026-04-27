Alejandro Sepúlveda anticipa posibles precipitaciones en Santiago este lunes: ¿En qué sectores?

27 abr. 2026 - 07:41 hrs.

¿Qué pasó?

Santiago comenzó este lunes con la mañana más fría en lo que va del año, pero el foco meteorológico está puesto en la posibilidad de precipitaciones durante la noche, según adelantó el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda.

Durante su reporte matinal, Sepúlveda explicó que la temperatura mínima registrada fue de 3,8 grados a las 6:05 de la mañana, superando incluso los 4,3 grados del domingo, que hasta ahora habían sido la marca más baja de 2026.

La mañana más fría en lo que va de año en Santiago

“La mañana o el amanecer más frío en lo que va del año. Ayer tuvimos 4 grados con 3 décimas de temperatura mínima, ayer domingo, y esa marca que había sido la más baja en lo que va del año, hoy se ha roto. 3,8”, señaló.

Sin embargo, advirtió que el tiempo cambiará durante la misma jornada. Aunque la capital amaneció con cielo completamente despejado, hacia el mediodía comenzará a ingresar nubosidad y durante la tarde el panorama será mayormente nublado.

“Es como una montaña rusa este día lunes, del climático”, comentó, detallando que habrá “sol matinal, nubes vespertinas y probabilidad de gotitas durante la noche en la capital”.

Posibles precipitaciones en la capital

Según explicó, un sistema frontal está dejando precipitaciones en el sur del país y una vaguada se extenderá por la cordillera hacia la zona central, lo que podría generar algunas lluvias débiles en Santiago después de las 21:00 horas.

“Después de las 21 horas pueden caer gotitas en el caso de Santiago y chubascos en la cordillera”, afirmó, aclarando que no se trata de un evento importante ni comparable con lluvias intensas.

En sectores precordilleranos como San José de Maipo, Peñalolén y Lo Barnechea, la probabilidad sería mayor, mientras que en Santiago centro solo se espera la caída de algunas gotas aisladas.

“No lleve paraguas, la probabilidad es solo de unas gotitas, insisto, después de las 21 horas, cuando la mayoría ya estamos en casa”, concluyó.

Todo sobre Megatiempo