Programa de mejoramiento de vivienda: Estas son las condiciones que debe cumplir tu casa para postular

25 abr. 2026 - 19:30 hrs.

El Subsidio para Ampliar o Mejorar la Vivienda es un beneficio que busca favorecer las condiciones de seguridad y habitabilidad de las familias a través de proyectos de reparación o mejoramiento de las viviendas, así como también eliminar el hacinamiento por medio de proyectos de ampliación.

¿Cuál es el monto del beneficio?

El monto otorgado por este subsidio varía según el proyecto al que postulas, pero va entre las 55 y 504 UF ($2.201.494 o $20.173.684):

Adecuación de viviendas: 300 UF ($12.008.145).

($12.008.145). Am­plia­ción (vi­vien­da con su­per­fi­cie has­ta 40 m²): 120 UF a 504 UF ($4.803.258 a $20.173.684).

($4.803.258 a $20.173.684). Am­plia­ción (vi­vien­da con su­per­fi­cie so­bre 40 m²): 110 UF ($4.402.987).

($4.402.987). Me­jo­ra­mien­to/Es­truc­tu­ral: 100 UF ($4.002.715).

($4.002.715). Me­jo­ra­mien­to/Instalaciones: 90 UF ($3.602.444).

($3.602.444). Me­jo­ra­mien­to/Envolvente: 80 UF ($3.202.172).

($3.202.172). Me­jo­ra­mien­to/Mantención: 55 UF ($2.201.494).

¿Cuáles son los requisitos?

Para acceder a este beneficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) se debe cumplir con los siguientes requistos:

Ser mayor de 18 años .

. Ser propietario/a de la vivienda , la cual a su vez debe ser tu única vivienda.

, la cual a su vez debe ser tu única vivienda. Contar con Cédula de Identidad o Cédula de Identidad para extranjeros y Certificado de Permanencia Definitiva.

Quienes postulan de forma individual deben pertenecer al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

del Registro Social de Hogares (RSH). Si postulas de forma grupal, un 60% de los integrantes del grupo debe pertenecer al 60% más vulnerable del RSH.

del RSH. Se debe contar con asesoramiento de una Entidad Patrocinante (más información aquí).

(más información aquí). Contar con un constructor o contratista inscrito en los registros del Minvu .

. Tener permiso de edificación de la Dirección de Obras Municipales (DOM), si el proyecto lo requiere.

Además, se exige un ahorro mínimo que debe estar depositado en una cuenta de ahorro el último día del mes anterior a la postulación:

Mejoramiento de la vivienda: 3 UF ($120.082).

($120.082). Am­plia­ción: 5 UF ($200.136).

($200.136). Ade­cua­ción de vi­vien­das exis­ten­tes: 7 UF ($280.191).

¿Qué requisitos debe cumplir tu casa?

Sin embargo, los requisitos personales no son los únicos que se deben cumplir para acceder al subsidio, ya que la vivienda debe cumplir con al menos uno de los siguientes requerimientos para adjudicar el proyecto de mejora o ampliación:

Vivienda social cuyo valor no supere las 950 UF ($38.025.793).

cuyo valor no supere las 950 UF ($38.025.793). Construida o comprada con subsidio de Minvu .

. Construida por Serviu.

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