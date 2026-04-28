Encuentran cadáver entre escombros de minimarket incendiado en Padre Hurtado: Hay una segunda persona desaparecida

28 abr. 2026 - 03:35 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este martes se confirmó el hallazgo de un cadáver entre los escombros de un minimarket que se incendió en la comuna de Padre Hurtado, Región Metropolitana. Se presume que la víctima sería uno de los dueños del local, mientras que una segunda persona permanece desaparecida.

Hallan cadáver en minimarket incendiado

El capitán Carlos Pérez, oficial de ronda de la Prefectura Costa de Carabineros, explicó que la alerta por el siniestro se dio a eso de las 00:30 horas, afectando al minimarket JM y una botillería ubicada en la intersección de Río Aconcagua con El Roble.

"Al controlar el incendio, Bomberos confirma el hallazgo de un cuerpo sin vida al interior de estos locales comerciales", informó el carabinero.

"Actualmente, no se mantiene la ubicación de una segunda persona, que son adultos mayores, y obviamente Bomberos sigue trabajando en el sitio del suceso para poder ubicar a esta persona", añadió Pérez.

El alcalde Felipe Muñoz (PS) señaló que la víctima era "un adulto mayor" que era parte de "los dueños del lugar". Además, indicó que la persona desaparecida sería su pareja: "Se están haciendo las labores de remoción de material para poder dar con la persona que aún no se encuentra".

El comandante de Bomberos, Gabriel Soto, explicó que "lamentablemente el segundo piso (del minimarket) colapsó; en el segundo piso teníamos habitaciones. Se encontró una cama, donde lo más probable es que las personas hubiesen estado acostadas en el momento del incendio".

Una bombera resultó lesionada

"Aproximadamente trabajamos 80 bomberos en el lugar. Trabajamos bomberos de Isla de Maipo, Peñaflor, Padre Hurtado, El Monte, Maipú y San Bernardo", explicó Soto respecto a la gran cantidad de voluntarios que fueron necesarios para controlar el siniestro.

Finalmente, informó que "tuvimos una bombera lesionada que no requirió traslado, solamente fue una contusión de rodilla".

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