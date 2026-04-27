Chilena reveló cuánto gana trabajando como empleada doméstica en Nueva Zelanda: "Ha sido bastante bueno"

27 abr. 2026 - 14:43 hrs.

En los últimos años se ha hecho común que muchos chilenos, especialmente jóvenes, viajen al extranjero para trabajar y estudiar y al mismo tiempo generar ingresos, esto especialmente en países como Australia, Canadá, Estados Unidos o Nueva Zelanda.

Todo esto gracias a la visa Working Holiday, instrumento que les permite a las personas viajar a estos países para aprender inglés y trabajar en lo que puedan desempeñarse.

Una joven chilena llamada Paulette Robles compartió su experiencia a través de su cuenta de Instagram trabajando como housekeeper o empleada doméstica, revelando el monto que recibe semanal y mensualmente por su trabajo.

¿Cuánto se gana realizando labores domésticas en Nueva Zelanda?

Paulette partió explicando que "acá pagan por hora trabajada. En mi caso, gano $28,18 dólares neozelandeses la hora (aproximadamente $14.668 pesos chilenos) y por contrato tengo que hacer mínimo 30 horas semanales".

"A mí me pagan semanalmente y en Nueva Zelanda es muy común que te paguen semanal o quincenalmente. Esto depende del empleador", precisó.

Finalmente, explicó el sueldo mensual que recibe y que equivale a más de un millón de pesos chilenos. "Durante el mes de enero gané $3.550 dólares neozelandeses (un poco más de $1.847.000 pesos chilenos) trabajando como housekeeper en Nueva Zelanda".

"Para mí este sueldo ha sido bastante bueno, ya que me permite hacer mis gastos básicos, pagar mis cuentas, ahorrar e incluso darme mis gustos", manifestó.

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