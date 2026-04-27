De los realities a la corona: Ignacia Michelson se impuso como Miss Universo Santiago 2026

27 abr. 2026 - 15:12 hrs.

Se vivió una intensa jornada en la final del Miss Universo Santiago, certamen que terminó con una coronación que nadie esperaba y que rápidamente se convirtió en noticia. La ganadora fue Ignacia Michelson, una figura ampliamente conocida en el mundo del espectáculo chileno, quien logró imponerse sobre cerca de 40 candidatas que aspiraban a representar a la capital en el Miss Universo Chile 2026.

Entre las postulantes que quedaron en el camino había rostros reconocidos por el público, como Alessia Traverso, lo que le dio al certamen un nivel de expectativa poco habitual para este tipo de competencias comunales. Sin embargo, fue Michelson quien se quedó con la corona y el privilegio de llevar el nombre de Santiago al concurso nacional.

La carrera de Michelson

Con 32 años, Ignacia Michelson asume la representación de la comuna más importante de la Región Metropolitana con una trayectoria que mezcla la televisión, los negocios y la música. Es empresaria y DJ, y acumuló una larga carrera en la pantalla chica participando en distintos reality shows, entre ellos Resistiré, emitido por Mega. Su perfil la describe como alguien que "destaca por su carácter independiente y su capacidad de romper esquemas, construyendo su propio camino con valentía y autenticidad."

Ese mismo espíritu fue el que predominó en sus primeras palabras tras recibir la corona. Visiblemente emocionada, Michelson aprovechó el momento para enviar un mensaje a todas las mujeres que alguna vez dudaron en perseguir sus sueños por miedo al juicio ajeno.

¿Qué dijo la ex chica reality?

"Estoy cumpliendo un sueño y quiero decirle a todas las mujeres que alguna vez sintieron miedo de ser juzgadas: no permitan que las críticas les roben sus sueños", señaló la nueva Miss Universo Santiago.

Y añadió: "Siempre habrá quien hable, quien dude y quien señale, pero también habrá una fuerza dentro de ustedes mucho más grande que cualquier palabra."

El discurso resonó con fuerza, especialmente considerando el pasado de Michelson en los realities, un formato televisivo en el que los participantes están expuestos al escrutinio constante del público y de los medios. Su paso por ese mundo la convierte en una figura polarizante, pero también en alguien con experiencia en mantenerse firme bajo presión.

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Ahora, su próximo desafío será competir en el Miss Universo Chile 2026, donde deberá medirse con las representantes de otras comunas y regiones del país. La competencia a nivel nacional promete ser exigente, y Michelson ya dejó en claro que llega con la intención de llegar lo más lejos posible. Su coronación en Santiago es apenas el primer paso de lo que aspira a ser un camino hacia la corona nacional.

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