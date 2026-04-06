De los escenarios junto a Kidd Voodoo a ganar un concurso: Dominga López fue elegida Miss Universe Viña del Mar

06 abr. 2026 - 09:06 hrs.

La noche del certamen Miss Universe Viña del Mar 2026 quedó marcada por la consagración de Dominga López como ganadora, en una jornada que combinó espectáculo, emoción y una historia de ascenso poco convencional dentro del mundo de los concursos de belleza.

Representando a Reñaca, la joven se impuso entre las candidatas y logró quedarse con la corona, consolidando un proceso que comenzó meses atrás y que estuvo marcado por su crecimiento mediático y artístico.

Dominga López no era una desconocida antes de subir a la pasarela. Su nombre comenzó a resonar con fuerza tras su participación como actriz en los shows del cantante urbano Kidd Voodoo, donde interpretó al recordado “ángel negro”, personaje que captó la atención del público y le permitió ampliar su visibilidad en redes sociales. Ese impulso fue clave para proyectar su carrera hacia nuevos desafíos, entre ellos, el ingreso al circuito de los certámenes de belleza.

El camino hacia la corona no fue inmediato. Según se había anticipado en la previa del concurso, López confirmó su candidatura con la intención de avanzar en el certamen comunal y eventualmente llegar a instancias nacionales. La final del Miss Universe Viña del Mar 2026, realizada en un reconocido escenario de la ciudad, era el primer gran paso en ese objetivo.

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Durante la competencia, Dominga destacó por su seguridad escénica, su desplante frente al jurado y su capacidad comunicacional. Estas cualidades, sumadas a su experiencia previa sobre escenarios de gran escala, incluyendo presentaciones en el Movistar Arena junto a Kidd Voodoo, le otorgaron una ventaja frente a otras candidatas.

El momento decisivo llegó en la ronda final, donde la representante de Reñaca respondió con claridad y convicción, consolidando su posicionamiento como una de las favoritas de la noche. Finalmente, su nombre fue anunciado como la ganadora, desatando la ovación del público presente y marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera.

La victoria de Dominga López no solo representa un logro personal, sino también un ejemplo del cruce entre el mundo del espectáculo y los concursos de belleza en Chile. Su paso desde la performance artística hacia la competencia estética refleja una tendencia creciente en la que figuras provenientes de redes sociales, música y televisión encuentran en estos certámenes una plataforma de proyección internacional.

Con este triunfo, López obtiene el derecho de avanzar en el circuito del Miss Universo Chile, donde competirá con otras ganadoras comunales por la posibilidad de representar al país en el certamen internacional. Este proceso es altamente competitivo y reúne a candidatas de distintas regiones, todas con el objetivo de alcanzar una de las coronas más prestigiosas del mundo de la belleza.

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