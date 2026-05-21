Estas son las causas legales para poner fin a un contrato de trabajo

21 may. 2026 - 21:00 hrs.

Más allá de las circunstancias cotidianas, hay ciertas causas que, legalmente, podrían causar el fin de un contrato de trabajo.

Estas causales se establecen por medio de la Dirección del Trabajo, la cual por medio de su sitio web oficial, ofrece todos los detalles alusivos a la norma jurídica que aplica en estos casos.

Los artículos que cimentan el marco legal del informe son los 159, 160, 161 y 163 bis, procedentes del Código del Trabajo.

¿Cuáles son las causas legales para poner fin a un contrato de trabajo?

Hay causas legales específicas que pueden poner fin a un contrato de trabajo, las que están separadas por artículos y son las siguientes:

Art. 159:

Mutuo acuerdo de las partes. Renuncia del trabajador. Muerte del trabajador. Vencimiento del plazo convenido. Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato. Caso fortuito o fuerza mayor.

Artículo 160:

Conductas indebidas y graves del trabajador, entre las que figuran falta de probidad, acoso sexual, maltrato físico contra el empleador u otro trabajador, injurias contra el empleador, conducta inmoral que afecte la empresa y acoso laboral. Negociaciones del trabajador dentro del giro del empleador. No concurrencia del trabajador a sus labores sin una causa justificada. Abandono del trabajo, por medio de salida injustificada del trabajador del sitio de la faena durante las horas de trabajo, o por la negativa a trabajar sin causa justificada en las faenas convenidas dentro del contrato. Actos, omisiones o imprudencias temerarias. El perjuicio material causado de manera intencional en las instalaciones, maquinarias, herramientas, útiles de trabajo, productos o mercaderías. Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.

Artículo 161:

Necesidades de la empresa, establecimiento o servicio. Desahucio escrito del empleador.



Artículo 163 bis:

Tras haber sido sometido el empleador, mediante resolución judicial, a un procedimiento concursal de liquidación de sus bienes.

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