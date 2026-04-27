¿Quién es Weijia Jiang?: organizadora de la cena de corresponsales en la Casa Blanca que ha tenido encontronazos con Trump

27 abr. 2026 - 16:09 hrs.

Weijia Jiang es una destacada periodista estadounidense que ha ganado visibilidad no solo por su rol como corresponsal principal de la Casa Blanca para CBS News, sino también por su papel como presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

En ese cargo, fue clave en la organización de la tradicional cena anual que reúne a periodistas y figuras del poder político en Washington, reseña el portal Artículo 14.

Durante esta edición, Jiang logró lo que parecía improbable: que el presidente Donald Trump asistiera nuevamente a un evento que había evitado durante años. Su cercanía con el mandatario quedó en evidencia al compartir la mesa principal con él y la primera dama Melania Trump.

Sin embargo, la velada tomó un giro dramático cuando se produjo un tiroteo frustrado dentro del hotel, obligando a una evacuación inmediata. Jiang, ubicada cerca del presidente, siguió los protocolos de seguridad y salió del escenario mientras agentes del Servicio Secreto protegían a los líderes presentes.

EFE

Trump elogió a Jiang pese a sus enfrentamientos del pasado

A pesar del caos, la periodista continuó con su labor informativa, trasladándose posteriormente a la Casa Blanca para cubrir las declaraciones oficiales. Incluso en medio de la tensión, Trump elogió públicamente su trabajo, destacando la organización del evento, en un gesto que contrastó con los múltiples enfrentamientos que ambos han protagonizado.

Esos choques se remontan a ruedas de prensa, especialmente durante la pandemia de COVID-19, cuando Jiang cuestionó al presidente sobre el manejo de la crisis sanitaria. En uno de los intercambios más recordados, ella desafió comentarios del mandatario que insinuaban un enfoque geopolítico en torno al virus, lo que generó acusaciones de tono inapropiado y respuestas firmes por parte de la periodista.

Más allá de estos episodios, Jiang ha construido una sólida carrera en el periodismo político. Nacida en China y criada en Estados Unidos, ha cubierto la Casa Blanca desde 2017 y ha sido reconocida con premios como el Emmy por su trabajo en televisión.

Su liderazgo en la Asociación de Corresponsales y su capacidad para informar incluso en situaciones de riesgo refuerzan su perfil como una de las figuras más influyentes del periodismo en Washington.

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