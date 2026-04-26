"La violencia debe ser desterrada": Gobierno chileno condena ataque en evento donde estaba Trump y altas autoridades de EEUU

26 abr. 2026 - 11:30 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast condenó el ataque que se registró el sábado en un hotel de Washington D. C., instancia en la que se encontraba Donald Trump junto a otras autoridades para celebrar la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Por el hecho anterior, hay una persona detenida, quien según los medios estadounidenses está identificada como Cole Tomas Allen, un ingeniero mecánico de 31 años de edad. El ataque con disparos no dejó personas fallecidas.

Cancillería condena ataque en cena donde estaba Trump

A través de una breve declaración, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que "el Gobierno de Chile condena de la manera más enérgica el acto de violencia registrado en Washington D. C., durante la Cena Anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, donde se encontraba el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump".

"Manifestamos nuestro apoyo y solidaridad en estos momentos al pueblo y al Gobierno de los Estados Unidos", agregó la Cancillería.

Por último, la cartera de Estado indicó: "Estamos convencidos de que la violencia debe ser desterrada de nuestras sociedades y que resulta contraria a los verdaderos valores democráticos que nos inspiran".

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