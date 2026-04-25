"No son decretos de recorte ni decisiones tomadas": Documento interno del Minsal descarta eliminación de programas de salud

25 abr. 2026 - 19:08 hrs.

¿Qué pasó?

Meganoticias tuvo acceso a un documento interno del Ministerio de Salud (Minsal) en el cual se descarta la eliminación o recorte de programas de la cartera, luego del revuelo que causó el oficio del Ministerio de Hacienda en el cual se proponían lineamientos de cara a la próxima Ley de Presupuestos.

El documento que se conoció el viernes proponía discontinuar al menos 24 programas del Minsal; entre estos, el Programa Nacional de Prevención del Suicidio o el de Cuidados Paliativos Universales en APS.

Sin embargo, la entidad liderada por May Chomalí indicó que dichas propuestas "no son decretos de recorte ni decisiones tomadas" y que no se ha adoptado "decisión alguna que afecte las atenciones a las personas".

¿Qué dice el documento interno del Minsal?

El documento que fue enviado a seremis, jefes de servicio y funcionarios del Minsal inicia explicando que "no se ha eliminado ningún programa, ni se ha adoptado decisión alguna que afecte las atenciones a las personas".

"Los antecedentes conocidos en los últimos días corresponden a una etapa inicial y habitual del proceso de formulación del Proyecto de Ley de Presupuestos de las distintas carteras, encabezado por el Ministerio de Hacienda", se agrega.

Tras esto, se refiere a las explicaciones del propio Ministerio de Hacienda, cartera que indicó que "los oficios enviados a los ministerios contienen lineamientos para la elaboración de propuestas presupuestarias. No son decretos de recorte ni decisiones tomadas sobre recursos o programas".

"Como Ministerio de Salud, queremos transmitir tranquilidad a las personas y sus familias: ninguna discusión presupuestaria afectará la continuidad de la atención sanitaria ni de los programas esenciales para la población", asegura el documento.

"Las prioridades del Ministerio de Salud se definen siempre en función de las necesidades de la población y del resguardo del derecho a la atención", se indicó finalmente al explicar que tras una revisión solo se ajustarán aquellos programas que "no están llegando a las personas para las cuales fueron creados".

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