Ministro Quiroz descarta realizar ajustes en programas de Educación: "Ninguno, por supuesto que ninguno"

24 abr. 2026 - 17:51 hrs.

¿Qué pasó?

Luego que se difundiera un oficio desde el Ministerio de Hacienda, el jefe de la cartera, Jorge Quiroz, descartó este viernes un eventual recorte a programas del Ministerio de Educación, donde incluso destacaban iniciativas como alimentación escolar.

"Lo único que se ha enviado es un oficio"

A metros de llegar al Palacio de La Moneda, el secretario de Estado fue abordado por la prensa sobre los supuestos ajustes en Educación. En la instancia, salió al paso de las críticas y aclaró que "lo único que se ha enviado es un oficio".

La autoridad explicó que este tipo de documentos "se envía en el contexto de las correcciones de gasto que siempre hay que hacer. De hecho, lo envía Dipres (Dirección de Presupuestos de Chile) todos los años".

"En ese oficio, lo que estamos diciendo siempre es: 'Mire, estos son los programas que se evaluaron mal en la Dipres'", agregó Quiroz, aclarando que dicho organismo "siempre evalúa muchos programas y les estamos dando una orientación de en qué fijarse para efectos de lo que viene a futuro".

"Ninguno, por supuesto que ninguno"

El ministro enfatizó que "aquí no hay ninguna decisión de descontinuar ni terminar ningún programa; es un oficio, todavía no está el decreto de ajuste de gasto".

Al ser consultado directamente sobre un eventual recorte en la alimentación de los escolares y becas, respondió: "Ninguno, ninguno, por supuesto que ninguno".

Sobre las sugerencias de la circular, no obstante, Quiroz indicó que será el Mineduc el que deberá decidirlo; "todo esto es contexto de un volumen de recorte de gasto que hay que hacer".