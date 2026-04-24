"Uno siempre parafrasea a grandes líderes": Kast responde a emplazamiento de Lagos Weber por usar cita de su padre

24 abr. 2026 - 13:46 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast se refirió a la cita que hizo del exmandatario Ricardo Lagos en medio del debate económico por el proyecto de ley Miscelánea que impulsa el Ejecutivo, lo cual fue cuestionado el hijo de Lagos.

Es que el senador Ricardo Lagos Weber cuestionó sus dichos y señaló que “para parafrasear a Lagos le faltan centenares de kilómetros al Presidente Kast”, apuntando a las diferencias entre el contexto original de la frase y la visión económica del actual Gobierno.

Consultado por esta situación, el mandatario defendió sus declaraciones afirmando que “uno siempre parafrasea grandes líderes, buenas frases”.

Contexto del emplazamiento entre Lagos Weber y Kast

La polémica se originón durante una actividad vinculada a la presentación del proyecto económico respaldado por el Ejecutivo, cuando Kast afirmó que “la tarea número uno es crecer, todo lo demás es música”, en referencia a las prioridades de su Gobierno.

Posterior a esto, en conversación con Radio Infinita, el senador Ricardo Lagos Weber cuestionó el uso de la frase, afirmando que las propuestas impulsadas por Gobierno de Kast no se alinean con las políticas implementadas durante la administración de su padre.

En esa línea, el Presidente reafirmó el sentido de su mensaje y descartó cuestionamientos por el uso de esa referencia, señalando que “deberían sentirse todos muy contentos de que podamos hablar de expresidentes que hicieron un buen trabajo”.

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