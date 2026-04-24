Kast asume "error" por realizar almuerzo con amigos en La Moneda: "Fue por desconocimiento y no se va a volver a repetir"

24 abr. 2026 - 12:41 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast hizo una autocrítica este viernes tras la polémica generada por el almuerzo que sostuvo con excompañeros de la universidad en La Moneda, instancia que provocó cuestionamientos desde distintos sectores políticos y desde Contraloría.

Durante una actividad organizada por el Consejo para la Transparencia, el Mandatario reconoció que la reunión no debió concretarse en el palacio de Gobierno y aseguró que se trató de un error derivado del desconocimiento de los protocolos.

"Cometí un error por desconocimiento"

Kast abordó directamente la controversia y señaló que en su administración se busca elevar los estándares de probidad y transparencia. "Tenemos que buscar que se termine cualquier excusa para no ser transparente (...) al menos en lo que corresponde a nuestro Gobierno, es lo que le hemos señalado y solicitado a todos los funcionarios".

En esa línea, reconoció: "Está claro que yo cometí un error por desconocimiento, y no se va a volver a repetir, no se preocupen. Nadie se puede sentir ahora invitado a almorzar, salvo que sea un acto oficial, pero uno puede enmendar", agregó sonriendo.

Llamado a reforzar controles internos

El Mandatario también destacó el rol de los equipos fiscalizadores y auditores al interior del Ejecutivo, asegurando que se les ha instruido actuar con rigurosidad.

"A los auditores les decíamos en los encuentros que hemos tenido: 'Actúen con todo, ustedes son nuestro primer seguro de que las cosas se van a hacer bien'", sostuvo.

Además, añadió que se han solicitado informes y planillas que anteriormente no se exigían. "Irán apareciendo cosas que habrá que ir ordenando, no es una persecución, una cacería de brujas... queremos ordenar", expresó.

Reforma a la transparencia

Kast también aprovechó la instancia para referirse al proyecto de reforma en materia de transparencia, planteando que espera respaldo amplio en el Congreso: "En esto tenemos que tener coincidencia porque de esto depende la transparencia y el futuro de la nación. Será un tema transversal", afirmó.

Asimismo, sostuvo que la iniciativa no debería generar tantas diferencias como otras discusiones legislativas y remarcó que "podemos tener inversión y desarrollo, pero la transparencia garantiza la paz ciudadana".

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