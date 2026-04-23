Ministro Quiroz: "Al término de los cuatro años queremos llevar la tasa de desempleo al 6,5%"

23 abr. 2026 - 19:12 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reveló la meta de creación de empleo que se impuso el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Durante sus asistencia a la Comisión de Hacienda, el secretario de Estado dio a conocer que "al término de los cuatro años queremos llevar tasa de desempleo al 6,5%". Además, el Ejecutivo busca crear entre 600 y 650 mil empleos, "dependiendo como crezca la fuerza de trabajo".

Críticas sobre crédido tributario

Respecto a las críticas sobre el crédito tributario de hasta 83 millones de pesos para el pago de sueldos, el secretario de Estado argumentó que "no hay ninguna garantía de que se vaya a contratar más gente. Lo que estamos haciendo es que estamos dando un incentivo, ya sea para contratar o para retener, para no despedir".

"Es un instrumento que actúa en los dos sentidos. Y por eso que se aplica sobre el empleo que existe, especialmente relevante hoy día que tenemos un desempleo del 8%, que ya dura más de 30 meses", agregó.

Recaudación fiscal

En cuanto a los cuestionamientos sobre el futuro de la recaudación fiscal, el jefe de la billetera fiscal recalcó que “nuestras estimaciones no son ficción, sino que en base al informe basado por la Comisión Marfán" y aseguró que "son las mejores estimaciones que se pueden hacer con la información disponible”.

Por otro lado, Quiroz mencionó que el impuesto a las pymes no está incluido en el proyecto de Reconstrucción Nacional. Sin embargo, señaló que "siempre he planteado que nuestro objetivo es, a largo plazo, mantener el 12,5% para todas las pymes".

Y explicó que "no se incluye en este proyecto porque se incluirá después en otra iniciativa en la que vamos a perfeccionar otros problemas de las pymes".

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