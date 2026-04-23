"La violencia irracional no va a ganar": Presidente Kast encabeza reapertura del Café Literario de Providencia

23 abr. 2026 - 13:48 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast encabezó este jueves la reapertura del emblemático Café Literario del Parque Balmaceda. El recinto, que se convirtió en uno de los más afectados durante el estallido social de 2019, volvió a abrir sus puertas tras años de abandono y restauración.

En la ceremonia, realizada en el marco del Día del Libro, el Mandatario no solo celebró la recuperación del espacio público, sino que aprovechó la instancia para enviar un mensaje directo, afirmando que "la violencia irracional no va a ganar".

El retorno de un ícono cultural

El Café Literario Balmaceda fue blanco de múltiples ataques, saqueos e incendios a partir de octubre de 2019. Tras años de cierres y una compleja reconstrucción liderada por la Municipalidad de Providencia, el recinto volverá a ser un punto de encuentro para vecinos y amantes de la lectura.

"¿Por qué alguien quisiera destruir un lugar como este? ¿Qué sentido tiene esa violencia irracional? Ese odio que se vio reflejado en un muro, en un vidrio, al extremo de quemar los libros", cuestionó Kast en su alocución.

Para el jefe de Estado, estos actos no son al azar, sino un intento de "terminar con la libertad de los jóvenes para que no puedan soñar".

El dardo a los liceos emblemáticos

Uno de los puntos más tensos del discurso fue la mención a los recientes incidentes en establecimientos como el Liceo Lastarria y el Liceo Alessandri Palma. Kast vinculó la quema de libros en el pasado con la violencia escolar actual, asegurando que los estudiantes están siendo "instrumentalizados".

"Ese joven no es el responsable, son otros los que ocupan a esos jóvenes para destruir lo esencial, que es la educación", afirmó el Presidente, comparando a los manifestantes con "piedras en manos de terceros".

Medidas drásticas: Expulsiones y la vuelta de Baquedano

En un tono que refuerza su agenda de orden público, Kast confirmó medidas severas tras los disturbios del pasado "Día del Joven Combatiente".

El Mandatario informó sobre la expulsión de un ciudadano extranjero adulto involucrado en las protestas y el proceso para revocar visas a otros implicados. Además, señaló que el Gobierno está investigando la responsabilidad de los padres de los jóvenes violentos.

Finalmente, celebró el regreso de la estatua del General Baquedano a su plaza original, calificándola como un "gran símbolo" de la historia de Chile que la violencia no pudo borrar. "El soldado desconocido también tiene que volver ahí, porque nuestra historia no la puede borrar la violencia irracional", concluyó.

Con esta inauguración, el Ejecutivo busca marcar un punto de inflexión en la recuperación de los espacios urbanos, posicionando la reconstrucción no solo como un hito arquitectónico, sino como una victoria política sobre el legado del 18 de octubre de 2019.

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