Mauricio Morales analiza el plan de Kast y el factor clave del PDG en la discusión por proyecto de Reconstrucción Nacional

22 abr. 2026 - 21:32 hrs.

¿Qué pasó?

El analista político de Mega, Mauricio Morales, abordó en la noche de este miércoles el proyecto del Gobierno de Reconstrucción Nacional, el cual tiene un acuerdo entre el Ejecutivo y el Partido de la Gente (PDG), liderado por el excandidato Franco Parisi.

Morales destacó que "el oficialismo cuenta con 76 votos en la Cámara y 24 votos en el Senado, si es que sumamos a Rojo Edwards. Le estarían faltando 2 votos en cada una de las Cámaras para llegar a los 78 en Diputados y a los 26 en el Senado".

Sobre el apoyo de partido de Parisi, fue enfático en señalar que "las propuestas del PDG le entregan un rostro más cálido a este proyecto de ley, que en un principio parecía un témpano de hielo que recibió la gente".

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