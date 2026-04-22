"Era más barato comernos un sanguchito adentro": Kast ironiza tras críticas por almuerzo con amigos en La Moneda

22 abr. 2026 - 13:18 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast ironizó tras las críticas al almuerzo que realizó en La Moneda, donde asistieron sus excompañeros de Derecho de la Universidad Católica.

En el marco del Seminario anual Latam Focus, organizado por BTG, el Mandatario mencionó que "a todo esto era más barato comernos un sanguchito adentro que ir a comer un sanguchito a un restorant, porque en la movilización solo de la seguridad, era más caro que hacerlo adentro".

Y agregó:"no lo voy a volver a hacer, así que no se preocupen".

De esta manera Kast emplazó al diputado Daniel Manouchehri, quien junto a la senadora Daniella Circardini, pidieron a Contraloría indagar el presunto uso de recursos públicos en el almuerzo. "Es un recado para mi amigo Daniel", dijo el Presidente Kast.

Respuesta del diputado Manouchehri

Entre sus declaraciones alusivas al cuestionado almuerzo, Kast afirmó: “Me tocó hacer una reunión en uno de los salones de La Moneda, no con mis amigos, sino con los auditores”, lo que generó risas entre los presentes.

Además, el Mandatario ironizó jocoso diciendo que "vamos a sacar un decreto donde solo pueda ocupar las tres habitaciones que ocupo hoy día en La Moneda".

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En respuesta, el diputado Manouchehri señaló en sus redes sociales: "Presidente bueno para el chiste, como su manera de gobernar".

Y recalcó que "lo que no es un chiste para los chilenos es cómo le subieron el costo de la vida al 99% con el bencinazo, para bajarle los impuestos al 1% con su Ley de los Súper Ricos", apuntó el parlamentario.

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