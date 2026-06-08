"Daría cuenta de un secuestro": El posible vuelco en la investigación por la desaparición del primo del diputado Hotuiti Teao
¿Qué pasó?
La desaparición de Nicolás Teao (31 años), primo del diputado Hotuiti Teao, tiene un nuevo y perturbador antecedente. Un testigo presencial habría entregado a las autoridades un relato que apunta a que el joven no cayó accidentalmente al mar mientras pescaba —como se manejó en un inicio—, sino que podría haber sido víctima de un secuestro.
El caso data de julio de 2025. Nicolás, santiaguino de origen, había viajado a Isla de Pascua en noviembre de 2024, se enamoró del lugar y decidió quedarse. Encontró trabajo como guardaparque y parecía haberse instalado. Un día simplemente dejó de aparecer. Solo se encontró su moto en un roquerío donde supuestamente habría ido a pescar.
"Daría cuenta de un secuestro"
Su madre, Viviana Aguilar, contó en el matinal de TVN que el primer aviso llegó de la polola de su hijo. "Me llama su polola en la tarde, me dice que Nicolás no contesta el teléfono y yo pensé que andaba jugando a la pelota", relató. Destacó que su hijo era un padre presente: "Él tiene una hija acá (en Santiago) de 8 años, entonces estaba todos los días preocupado de ella, me hablaba, yo le mandaba fotos de ella".Ir a la siguiente nota
La mujer viajó hasta la isla para buscar respuestas y lo primero que encontró fue que la investigación policial tenía vacíos graves. "Cuando llego a la Isla de Pascua, lo primero que le pregunto a PDI es si le hicieron peritaje a la moto y me dijeron que no. La búsqueda fueron dos semanas en el punto donde encontraron la moto y donde él supuestamente fue a pescar, pero era un roquerío", señaló.
La madre también fue tajante respecto a la versión que situaba a su hijo pescando: "Mi hijo no era pescador y nunca me dijo que ese día iría a pescar".
El abogado de la familia entregó además el antecedente más impactante hasta ahora en la investigación. Señaló que "este relato (de la supuesta pesca) se va contrarrestando con otros relatos que van apareciendo a posterior. Existen testigos que sitúan a Nicolás en otra parte y en otro horario, por lo que la hipótesis primera se va debilitando".
Y fue más lejos: "Un testigo presencial da cuenta de que una persona determinada se sitúa en una dinámica que daría cuenta de un secuestro. Esta persona habría participado (en el delito)", sostuvo. El abogado aclaró que no revelará el nombre del sospechoso públicamente mientras la indagatoria siga en curso, pero precisó que "sí existe un sujeto con nombre y apellido que está situado en un lugar temporoespacial".
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