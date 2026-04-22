Gobierno suma rebaja de IVA a pañales y medidas tipo "GES" para medicamentos tras acuerdo con PDG por proyecto de reconstrucción

22 abr. 2026 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, el Presidente José Antonio Kast firmó el Plan de Reconstrucción Nacional, conocido también como Ley Miscelánea, iniciativa contempla más de 40 medidas orientadas a la generación de empleo, la atracción de inversión y ajustes en materia tributaria, además de propuestas en áreas como seguridad, educación y vivienda.

Sin embargo, de forma paralela y tras intensas negociaciones, el Ejecutivo alcanzó un acuerdo con la bancada del Partido de la Gente (PDG) para fortalecer el alcance social del proyecto de ley con dos importantes medidas.

Los nuevos acuerdos alcanzados con el PDG

Tras el acuerdo alcanzado por el partido liderado por Franco Parisi, estas dos medidas son:

Rebaja al IVA de los medicamentos y pañales: Un beneficio directo para el presupuesto de las familias. "GES" para medicamentos: Se implementará un mecanismo similar al régimen de Garantías Explícitas en Salud, diseñado específicamente para asegurar acceso y cobertura en la compra de fármacos.

Eso sí, se espera que la rebaja al IVA de medicamentos y pañales sea para un sector acotado de la población, específicamente para sectores vulnerables.

Detalles de la tramitación

Para viabilizar esta incorporación, el Gobierno ha determinado que estas nuevas medidas serán presentadas a través de un proyecto de ley aparte, ingresado con suma urgencia para agilizar su discusión.

En cuanto a su recorrido legislativo, se espera que el articulado sea analizado en las comisiones de Hacienda y Medioambiente, evaluándose aún su paso por la comisión de Economía.

Con este paso, el Ejecutivo busca asegurar el respaldo parlamentario necesario para un proyecto que el Gobierno ha definido como pieza angular para la reactivación económica del país.

Fuentes confirmaron a Meganoticias que se espera que el anuncio sea dado a conocer el jueves 23 en el Congreso.

Presidente valoró la disposición del PDG, de los partidos y de diputados

En ese contexto, el presidente agradeció la “buena disposición” de diputados independientes, así como también la disposición del Partido Nacional Libertario, y del Partido de la Gente.

“Este si bien es un proyecto importante para nuestro gobierno, es mucho más relevante para el futuro de nuestra nación”, dijo el mandatario. Y agregó: “Puede marcar un antes y un después para el desarrollo de nuestra patria”.

En esta línea, la autoridad defendió que el proyecto está enfocado en las personas: “¿Quiénes ganan con este proyecto? los jóvenes que hoy día en un porcentaje mayoritario están dentro de las cifras de desempleo, las familias que quieren adquirir su primera vivienda (...) Los adultos mayores, aquellos que con dificultad llegan a fin de mes y ven que junto con todo lo que tienen que pagar, tienen que pagar las contribuciones de una vivienda que ellos adquirieron con mucho esfuerzo“, señaló.