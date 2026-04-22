Subsidio Eléctrico: Estos son los montos para la quinta convocatoria

22 abr. 2026 - 07:00 hrs.

El domingo 26 de mayo inicia la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico, una ayuda estatal transitoria implementada para mitigar el impacto de las alzas en las tarifas de luz en los hogares más vulnerables.

Durante este nuevo proceso, las familias beneficiadas accederán a un descuento en el pago de la luz. Este beneficio busca aliviar el presupuesto mensual durante el segundo semestre del año, enfocándose en quienes más requieren este respaldo económico.

¿Cuánto entregará el Subsidio Eléctrico en su quinto período?

De acuerdo a ChileAtiende, el descuento que entregará este beneficio se calcula según la cantidad de integrantes del hogar:

Una persona: reducción de $17.346 (divididos en seis cuotas).

reducción de $17.346 (divididos en seis cuotas). Dos a tres personas: rebaja de $22.548.

rebaja de $22.548. Cuatro o más personas: descuento de $54.486.

¿Qué necesito para postular al Subsidio Eléctrico?

Para ser seleccionado en esta convocatoria, el grupo familiar debe cumplir con una de las siguientes condiciones:

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer hasta el 40% más vulnerable a la segunda quincena de mayo de 2026.

Pertenecer a un hogar con al menos una persona electrodependiente, que haya estado inscrita en el Registro de Personas Electrodependientes en marzo de 2026 y con RSH (sin importar su tramo) a la segunda quincena de mayo de 2026.

Si las cumplen, el postulante tendrá que reunir los siguientes requisitos obligatorios al momento de enviar la solicitud:

Ser cliente residencial, ya sea como arrendatario o propietario.

Encontrarse al día con el pago de la luz al 22 de junio de 2026.

Contar con Clave Única para ingresar la solicitud.

Ser mayor de 18 años.

Solo se podrá enviar una solicitud por período y por hogar. Además, en la entrega de los montos serán prioridad los hogares con personas electrodependientes, sujetas de cuidado, menores de 18 años, cuidadores y adultos mayores.

¿Cómo postular al Subsidio Eléctrico?

Una vez que inicie la convocatoria, los interesados tendrán que ingresar al portal oficial (pulsa aquí) e introducir la Clave Única, para luego acceder al formulario a completar con los datos requeridos y enviarlo.

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