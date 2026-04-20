Subsidio Eléctrico: ¿Cuántos pagos quedan del beneficio?

20 abr. 2026 - 10:00 hrs.

El Subsidio Eléctrico se ha consolidado como una ayuda estatal importante para aliviar el presupuesto de las familias frente al costo de los servicios básicos, permitiendo a los hogares más vulnerables acceder a un descuento en sus boletas de luz.

Actualmente, los montos de este beneficio se encuentran en sus etapas finales de entrega. Por ello, es fundamental repasar las fechas de las rebajas pendientes y los plazos habilitados para los nuevos procesos.

¿Cuántos pagos quedan del Subsidio Eléctrico?

El beneficio adjudicado durante la cuarta convocatoria cubre el primer semestre de 2026 y se distribuye en un total de seis cuotas mensuales. Estas rebajas comenzaron a aplicarse de forma automática en las boletas desde el mes de febrero, indica la web oficial.

Considerando el avance del calendario de facturación, a la fecha los beneficiarios ya han percibido los descuentos de febrero, marzo y abril. Por lo tanto, solo restan dos pagos para finalizar este ciclo: el descuento de mayo y el último correspondiente a junio.

El Gobierno, ayer domingo, anunció al quinta convocatoria, que entregará dineros para la segunda parte del 2026.

¿Cuáles son los montos del Subsidio Eléctrico?

La cantidad de dinero que se descuenta mensualmente depende del número de miembros del hogar inscritos en el Registro Social de Hogares (RSH):

Hogares de un integrante: $30.270 en total (dividido en seis cuotas de $5.045).

$30.270 en total (dividido en seis cuotas de $5.045). Hogares de dos a tres integrantes: $39.348 en total.

$39.348 en total. Hogares de cuatro o más integrantes: $54.486 en total.

Requisitos para postular al Subsidio Eléctrico

Para ser seleccionado en los próximos llamados, el grupo familiar debe cumplir con las siguientes condiciones establecidas por la normativa vigente:

Pertenecer al tramo del 40% de mayor vulnerabilidad, según el Registro Social de Hogares.

Estar al día en el pago de las cuentas de luz o poseer un convenio de pago vigente con la empresa eléctrica.

Contar con un número de cliente (disponible en la boleta) para asociar el descuento.

Es importante recordar que los hogares con pacientes electrodependientes inscritos en el Registro de Personas Electrodependientes reciben el beneficio de manera automática y prioritaria, independientemente de su tramo socioeconómico.

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