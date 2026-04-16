Subsidio eléctrico: ¿En qué mes se entrega el último aporte?

16 abr. 2026 - 20:00 hrs.

Los hogares pertenecientes al 40% más vulnerable del país pueden acceder a un descuento semestral en sus cuentas de electricidad, mediante un beneficio transitorio otorgado por el Gobierno de Chile.

Se trata del Subsidio Eléctrico, vigente para 2024, 2025 y 2026, cuya cuarta convocatoria estuvo abierta hasta el 5 de diciembre del año pasado.

¿Cuándo se entregará el último aporte del Subsidio Eléctrico?

Según un portal especializado para este beneficio, “la cuarta convocatoria abarca el primer semestre de 2026 y se entregará en seis cuotas”.

“El descuento se verá reflejado en tu cuenta de electricidad desde febrero de 2026, según los tiempos de facturación de cada empresa o cooperativa eléctrica”, se lee en la web.

Por su parte, ChileAtiende resaltó que los que tengan el subsidio, verán el monto “correspondiente a enero, febrero, marzo, abril, mayo, y junio de 2026 en 6 cuotas a partir de febrero”.



Es decir, en julio se verá observará el último aporte, que pertenece al consumo efectuado en junio.

¿Cuánto es el dinero que se descuenta?

Los montos del beneficio varían en función del número de integrantes que tiene el hogar, según la web del Subsidio Eléctrico:

Solo 1 persona : $30.270

: $30.270 De 2 a 3 personas : $39.348

: $39.348 De 4 o más: $54.486

Estos aportes son totales; por ello, el descuento se verá fragmentado entre el número de cuotas correspondiente.

Por ejemplo, en caso que el hogar adjudique la canasta 1 de $30.270, “será entregado en 6 cuotas de $5.045 cada una, y podrá revisarlo en la sección: ‘Detalle de mi cuenta’ bajo el nombre de glosa ‘Subsidio eléctrico Ley N°21.667’ en su cuenta de la luz”.

¿Cómo renunciar al beneficio?

Si una familia es beneficiaria en la cuarta convocatoria, pero ya no quiere recibir más el descuento, puede solicitar la renuncia. No obstante, “si quisiera volver a acceder a ello, deberá postular en la próxima convocatoria”.

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