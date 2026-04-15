Tarifa del transporte público en Santiago: ¿Hasta cuándo estará congelada?

15 abr. 2026 - 20:00 hrs.

El Gobierno de Chile tomó varias medidas para frenar el impacto del incremento del combustible en el país en el bolsillo de los ciudadanos.

Con el fin de apoyar a las familias frente a esta situación, se congelaron los precios del transporte público en Santiago por un período específico de tiempo.

Esto incluye a los tres modos de transporte en la ciudad: los buses, el Metro y el Tren Nos-Estación Central, que funcionan con integración tarifaria.

Hasta este día estará congelado el precio del transporte público

Según lo estipulado por el Gobierno en su página oficial, las tarifas del Sistema RED (ex Transantiago) permanecerán estáticas hasta el 31 de diciembre de 2026.

Esta es solo una de las medidas contempladas en el Plan Chile Sale Adelante, el cual también incluye:

Subsidio al gas licuado : Ayuda directa de gas a las familias, dirigida al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

: Ayuda directa de gas a las familias, dirigida al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares. Compensación tarifaria en regiones : Montos diferenciados en zonas reguladas y no reguladas y servicios de Zonas Aisladas, al igual que la transferencia de recursos a los distintos operadores por subsidios de tarifas escolares y adulto mayor.

: Montos diferenciados en zonas reguladas y no reguladas y servicios de Zonas Aisladas, al igual que la transferencia de recursos a los distintos operadores por subsidios de tarifas escolares y adulto mayor. Congelamiento del precio de la parafina : La parafina bajará gradualmente su precio hasta llegar al valor que registró en febrero de 2026, hasta finales del invierno.

: La parafina bajará gradualmente su precio hasta llegar al valor que registró en febrero de 2026, hasta finales del invierno. Subvención a taxis, taxis colectivos y furgones escolares : Se entregará una subvención de $100.000 mensuales para taxis, colectivos y furgones por hasta 6 meses.

: Se entregará una subvención de $100.000 mensuales para taxis, colectivos y furgones por hasta 6 meses. Subsidio a la pequeña pesca artesanal : Aporte de $100.000 mensuales por embarcación de hasta 12 metros de eslora, por hasta seis meses.

: Aporte de $100.000 mensuales por embarcación de hasta 12 metros de eslora, por hasta seis meses. Suspensión del crédito diferenciado al impuesto específico de empresas no transportistas, excluyendo a Pymes.

al impuesto específico de empresas no transportistas, excluyendo a Pymes. Crédito preferencial para acceder a la electromovilidad : BancoEstado abrirá nueva línea de financiamiento para que taxis y colectivos puedan obtener un crédito preferencial para acceder a la electromovilidad.

: BancoEstado abrirá nueva línea de financiamiento para que taxis y colectivos puedan obtener un crédito preferencial para acceder a la electromovilidad. Medidas de seguridad para el transporte de carga

para el transporte de carga Continuidad del Plan de Reconstrucción Nacional

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