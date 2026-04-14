Esta es la forma correcta de limpiar la pantalla de tu celular

14 abr. 2026 - 20:00 hrs.

La limpieza de la pantalla de un celular no es solo cuestión de estética, ya que en ocasiones, algunos elementos de suciedad pueden afectar el buen funcionamiento del dispositivo.

En este sentido, el portal especializado Xataka publicó una pequeña guía de cómo efectuar este proceso correctamente, pero también, de cuáles materiales no se deben utilizar para hacer esta tarea.

Respecto a los elementos que no deben emplearse, destacan los líquidos abrasivos, abrillantadores u otros similares, por la gran cantidad de químicos que estos poseen y que son dañinos para el teléfono.

Menos aún se recomienda el uso de elementos punzantes, porque la pantalla tiene una superficie plana, sin relieve ni partes hundidas que sean de difícil acceso.

Los clásicos paños de cocina, así como aquellos que desprenden restos de algodón, tampoco deberían tomarse en cuenta para esta labor. Los primeros, debido a su dureza y rugosidad, que no permiten el buen desplazamiento en el celular; y los otros porque terminan dejando suciedad.

¿Cómo limpiar el celular correctamente?

En cuanto a la forma correcta de hacer la limpieza, Xataka recomienda el uso de paños de microfibra, como por ejemplo los que vienen en un estuche de lentes de una óptica.

Es de utilidad tener dos de ellos: uno en el que pueda aplicarse el líquido desinfectante (que contenga un 90% de alcohol isopropílico o más), y otro para el secamiento.

Se trata de un proceso simple: el paño debe deslizarse sobre toda la pantalla para retirar toda mancha.

Cabe destacar que, al momento de la limpieza, es conveniente aplicar el líquido sobre el trapo y no directamente en el celular, para garantizar que este no reciba más producto del necesario.

Por otro lado, en caso que alguna suciedad sea difícil de retirar, puede efectuarse un poco de presión, pero no demasiada para evitar dañar el dispositivo.

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