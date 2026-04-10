Así puedes pagar la micro solo con tu celular

10 abr. 2026 - 20:00 hrs.

La aplicación de BancoEstado, a través de la herramienta Pasaje QR RED, permite a los santiaguinos movilizarse por el transporte público de la ciudad sin necesidad de efectivo.

Según la institución financiera, de esta forma se pueden utilizar los sistemas de micro, metro y tren Nos solo con el celular, sin tener una tarjeta.

¿Cómo pagar la micro con el celular?

BancoEstado explicó cuáles son los pasos que se efectúan para hacer efectivo el pago del transporte por medio del móvil.

En primer lugar, para activar el sistema, debe seleccionarse la opción “Activar Pasaje QR RED en la pantalla de inicio de la App, y asignar una cuenta para el cobro de los viajes”.

Luego, hay que pulsar la opción Generar Pasaje QR RED, y a partir de ese instante será posible viajar, siempre que el usuario cuente con saldo disponible.

Pasaje QR RED de BancoEstado

Para la rápida lectura del código QR al momento de pagar, el brillo de la pantalla del teléfono tendrá que estar al máximo.

Cabe destacar que “el cobro de los viajes se reflejará el día siguiente. Solo aplica para tarifa normal, no hay tarifas preferenciales como adulto mayor o estudiantes”.

Por otro lado, el banco ofrece el acceso al beneficio Monto Máximo Mensual Dale QR!: “Si dentro del mes se alcanzan los $41.000 en viajes con Pasaje QR RED, los próximos viajes del mes en transporte público urbano son gratis”.

¿Cómo revisar el detalle de los viajes?

Para conocer el detalle de los viajes en la aplicación, debe seleccionarse el menú “Más”, luego “Configurar” y finalmente “Pasaje QR”.

Si se desea obtener esta información a través del portal en línea, es necesario ingresar a este portal (pulsa aquí) presionar la opción “Consulta en la Web” y posteriormente escribir el RUT personal y el número Virtual Red, que aparece en la aplicación de BancoEstado.

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