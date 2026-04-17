Cuentas de la luz: Ministra de Energía anuncia que no se renovará el Subsidio Eléctrico ad portas de un nuevo "tarifazo"

17 abr. 2026 - 17:00 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de Energía, Ximena Rincón (DEM), conversó ayer jueves con La Tercera sobre varios aspectos que competen a su cartera, entre estos, la prórroga que hizo la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) a las alzas de la luz.

En dicha entrevista, la exsenadora explicó que se trata de un "tema heredado" y que, pese a que aún se trabaja en buscar una fórmula definitiva a este problema, el Ejecutivo ya decidió que no se renovará el Subsidio Eléctrico.

Gobierno no renovará el Subsidio Eléctrico

Al ser consultada por esta ayuda para los hogares más vulnerables, la ministra explicó que "el problema es que la última cuota del subsidio de la otra deuda termina ahora".

La deuda a la que hace referencia Rincón es la del "descongelamiento" de las tarifas eléctricas, para lo cual se creó el subsidio que desde un principio estaba contemplado solo hasta este año 2026.

En tanto, la nueva alza en las cuentas de la luz -que fue aplazada por la SEC desde el 1 de abril al 1 de julio- se debe a una deuda con las empresas distribuidoras.

Ante esto, la exmilitante de la DC fue consultada sobre si se ampliaría el plazo del subsidio para paliar este nuevo "tarifazo"; sin embargo, la ministra dijo que no está contemplado renovar el beneficio.

"No, porque eso se termina de pagar ahora. El subsidio termina ahora y lo que estamos viendo es qué hacemos con la otra deuda, con la deuda de las distribuidoras", dijo Rincón en la misma línea de su respuesta anterior.

A esto, la secretaria de Estado agregó que "en los caminos de solución no está el tema del subsidio porque queremos encontrar una fórmula que nos permita resolver este tema".

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