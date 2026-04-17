Tarifas de luz aumentarían en promedio un 3% en el país: Revisa el alza por región

17 abr. 2026 - 15:37 hrs.

¿Qué pasó?

La Comisión Nacional de Energía publicó este 17 de abril su informe técnico preliminar que determina el costo de la electricidad para el segundo semestre de 2026.

De acuerdo a este documento, se proyecta un alza promedio nacional del 3% en las cuentas de luz, con variaciones significativas según la zona del país, y con la excepción de las zonas de Arica, Tarapacá y Atacama. En Santiago, en tanto, se informó que ENEL aumentaría los precios en torno al 2,4%.

Este cálculo considera principalmente el componente de generación, que representa entre el 70% y 80% de la cuenta de la tarifa eléctrica.

¿Cómo subirá la cuenta de la luz en regiones?

A nivel regional, el informe muestra incrementos más pronunciados en el sur, destacando ciudades como Valdivia, con un alza estimada de 16,3%, y Puerto Montt, ciudad en la que la luz subirá un 16,1%. Por su parte, algunas ciudades de la zona norte presentarán disminuciones en los valores en torno al -0,7% en Arica y -0,8% en Copiapó.

El cálculo también considera el componente de transmisión, que equivale a cerca del 10% de la cuenta. En relación a esto, a partir de julio se eliminará el descuento aplicado durante el primer semestre por sobrecostos asociados a Transelec.

En el caso del componente de generación, el informe considera el ajuste derivado del error previo en el cálculo de tarifas por parte de la Comisión Nacional de Energía (CNE). No obstante, su impacto fue acotado debido a una caída de 4,5% en el valor del dólar, lo que compensó parcialmente el fin de ese beneficio.

Revisa en cuánto subirá la cuenta de luz por región

Arica (CGE): -0,7%

Iquique (CGE): -0,4%

Antofagasta (CGE): 0,4%

Copiapó (CGE):-0,8%

La Serena (CGE): 2,5%

Valparaíso (Chilquinta) 0,5%

Santiago (Enel): 2,4%

Rancagua (CGE): 1,3%

Talca (CGE): 1,3%

Chillán (CGE): 1,2%

Concepción (CGE): 1,3%

Temuco (Frontel): 3,4%

Valdivia (Saesa):16,3%

Puerto Montt (Saesa):16,1%

Coyhaique (Edelaysen):1,8%

Punta Arenas (Edelmag): 2,9%

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