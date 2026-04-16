Sodimac congela precios en más de 2 mil productos: Incluye materiales y suministros de construcción

16 abr. 2026 - 18:28 hrs.

¿Qué pasó?

Sodimac ha formalizado el congelamiento de precios de una selección que supera los 2.000 productos diferentes. Esta acción, que posiciona a la firma como la primera de su rubro en implementar una medida de esta naturaleza bajo la actual coyuntura económica del país.

El objetivo central de este compromiso es brindar apoyo tanto a las familias como a profesionales de la construcción: Maestros especialistas, contratistas, pequeñas y medianas empresas y grandes compañías constructoras.

La vigencia de este congelamiento de precios se ha establecido, en una etapa inicial, por un periodo de un mes. No obstante, la empresa ha manifestado que este plazo está sujeto a una evaluación constante, con la posibilidad de extenderse dependiendo de la evolución de las necesidades del mercado y de los clientes.

"Sabemos que hoy hay más incertidumbre por el alza de los combustibles, y por eso quisimos acompañar a nuestros clientes con una medida concreta. Junto a nuestros proveedores, congelamos precios de productos clave para que las personas puedan planificar y sacar adelante sus obras", destacó el gerente comercial de Sodimac, Ignacio Monteverde.

¿Qué productos congelarán sus precios?

La selección de productos abarca categorías esenciales para el desarrollo y la finalización de obras y proyectos habitacionales.

Entre los artículos que mantendrán sus precios fijos se encuentran materiales de obra gruesa, maderas, fierros, elementos de tabiquería y techumbre. Asimismo, la medida integra suministros críticos de electricidad, gasfitería, pinturas, herramientas, ferretería y equipamiento para baños y cocinas.

Esta variedad busca garantizar que los usuarios puedan planificar sus presupuestos con mayor certeza frente a la volatilidad de otros costos operativos, como el transporte.

Sodimac

¿Cuándo empezará a regir esta medida?

El congelamiento de precios estará vigente desde este jueves 16 de abril y contempla una cobertura nacional, aplicándose de manera uniforme tanto en las tiendas físicas distribuidas por todo el país, como en las plataformas y canales de venta digitales.

Este tipo de acciones no representa un hecho aislado en la trayectoria de la compañía. Como antecedente directo, se registra que durante el año 2023, en un escenario de alta inflación, Sodimac ya había implementado un congelamiento de precios que incluyó más de 1.000 productos.

En aquella oportunidad, la motivación también fue el estímulo a la actividad laboral y económica del sector.

Además de este plan de contingencia temporal, la empresa mantiene activa su estructura comercial habitual basada en la política de "Precios Bajos Garantizados".

Este mecanismo permanente funciona mediante el monitoreo de los valores de la competencia en todas las regiones del país. Bajo esta política, si un cliente encuentra el mismo producto a un valor inferior en otro establecimiento, Sodimac no solo iguala dicho precio, sino que otorga un descuento adicional del 20 por ciento sobre el artículo en cuestión.

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