"Estamos en niveles preocupantes de la deuda": subsecretario de Hacienda defiende proyecto económico del gobierno

15 abr. 2026 - 18:03 hrs.

El subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, llegó este miércoles al programa Más que Números de Radio Infinita directo desde la reunión en Cerro Castillo, donde el gobierno se reunió la noche anterior con jefes de bancada y presidentes de partido —desde Demócratas hasta Republicanos— para presentar los lineamientos del proyecto económico que el presidente Kast anunciará en cadena nacional este miércoles a las 21:00 horas.

"Hay una gran comunión de propósito detrás del proyecto", afirmó Rodríguez, aunque reconoció que al interior del bloque oficialista existen diferencias que, según precisó, son "más bien de estrategia y técnica legislativa" y no de fondo.

Un proyecto enfocado en el crecimiento

Rodríguez fue enfático en que el hilo conductor de la iniciativa es uno solo: recuperar el potencial de crecimiento de Chile, apuntando a una tasa en torno al 4% anual. "Si Chile superó la pobreza y pasó del 50 al 10% fue porque durante 30 años creció en torno al 5%. Si seguimos creciendo al 2% como lo estamos haciendo hace 12 años, nos vamos a demorar 60 años en duplicar nuestro PIB", graficó.

El subsecretario aclaró que si bien el proyecto contempla rebajas de impuestos —entre ellas la reducción del impuesto corporativo del 27% al 23%—, también incluye medidas recaudatorias que lo dejan "100% financiado", según el informe financiero que acompañará la iniciativa al momento de su ingreso al Congreso.

No obstante, evitó revelar el detalle exacto del equilibrio fiscal, argumentando que el proyecto podría tener ajustes hasta el momento de su presentación formal.

Deuda pública en niveles "preocupantes"

Consultado por las advertencias del Fondo Monetario Internacional —que proyecta que la deuda chilena se acercaría al 45% del PIB— y por las del Consejo Fiscal Autónomo respecto de la sostenibilidad fiscal ante una eventual rebaja de impuestos, Rodríguez reconoció que la situación es delicada.

"Estamos en niveles preocupantes de la deuda, en un 41,7% que se acerca al límite prudencial de 45 puntos", admitió, atribuyendo parte del problema a la administración anterior, que según cifras del gobierno adquirió deuda por más de 40.000 millones de dólares y cerró con un déficit estructural del 3,6% del PIB en su último año.

Sin embargo, el subsecretario insistió en que la prioridad del gobierno es el crecimiento por sobre el ajuste fiscal inmediato, y que se están trabajando medidas extrapresupuestarias —entre ellas decretos de ajuste en distintos ministerios— para mejorar la situación de las cuentas públicas en paralelo al proyecto.

El cruce con el exministro Marcel

Rodríguez también respondió al exministro de Hacienda Mario Marcel, quien declaró en la Comisión de Hacienda que el gobierno había excluido el año 2022 —cuando hubo un superávit estructural de 0,2% del PIB— de su análisis del déficit fiscal heredado. Rodríguez no calificó de "equivocado" a Marcel, pero sí defendió la presentación del ministro Quiroz: "Las metas fiscales de la administración anterior fueron las más deficitarias en los últimos 16 años, y las incumplió en los últimos tres años de manera especialmente intensa".

Llamó además a pasar la página: "Creo que llegó el momento de dejar ese debate para la sede que le corresponde y empezar a mirar por el parabrisas y no por el retrovisor".

Combustibles: alza moderada este jueves

Uno de los puntos más concretos de la entrevista fue el anuncio de que los combustibles subirán este jueves, aunque de forma acotada. Sin poder revelar las cifras exactas hasta la publicación del decreto en el Diario Oficial, Rodríguez precisó que el MEPCO —el mecanismo de estabilización de precios— seguirá operando bajo su regla general, lo que implica un alza máxima de alrededor de 2,4%. En términos prácticos, los conductores estimaron en el programa que eso equivale a entre 35 y 38 pesos por litro de diésel, con un incremento menor para la gasolina.

"Si el MEPCO no hubiese operado, los aumentos serían cercanos a tres veces más", advirtió el subsecretario.

Camioneros: mesa abierta, sin medidas anunciadas

Respecto a la advertencia de los gremios de camioneros, que exigen medidas ante el nuevo aumento proyectado de los combustibles, Rodríguez confirmó que existen mesas de trabajo en curso con cuatro subsecretarios, incluyendo al subsecretario de Economía Franz Keller, quien se reunió el lunes con más de 20 gremios del sector.

"La cadena logística sigue perfecta, el orden público sigue perfecto y el libre tránsito también", señaló, aunque reconoció que se trata de una situación difícil. Descartó anunciar medidas específicas para el sector antes de que las conversaciones concluyan en las mesas habilitadas para ese efecto.

Todo sobre Gobierno de Kast