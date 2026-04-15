Primera cadena nacional del Presidente Kast es hoy miércoles: ¿A qué hora se registrará y cuáles serán los anuncios?

15 abr. 2026 - 10:01 hrs.

¿Qué pasó?

A poco más de un mes de asumir el cargo, el presidente José Antonio Kast realizará su primera cadena nacional la noche de este miércoles 15 de abril.

El mandatario ha hecho hincapié en la importancia de los anuncios que hará durante la transmisión. "Yo espero romperla; que todos prendan la tele", manifestó.

¿A qué hora es y cuáles serán los anuncios?

La transmisión está programada para las 21:00 horas y podrá ser seguida a través de las pantallas y plataformas digitales de Mega.

En la instancia, el jefe de Estado presentará su Plan de Reconstrucción Nacional. La iniciativa contempla un total de 43 medidas, que estarán enfocadas principalmente en la economía y el empleo.

Desde el Ejecutivo, el anuncio es visto como un punto de inflexión. Marca el paso desde la instalación del Gobierno hacia una etapa de reformas concretas.

Plan de Reconstrucción Nacional

El presidente Kast presentó los primeros lineamientos de su Plan de Reconstrucción Nacional el pasado 14 de marzo, durante una visita a la localidad de Penco, en la región de Biobío. Estos principales ejes son:

Reconstrucción física:

Ampliación y extensión del Fondo de Emergencia Transitorio por incendios.

Inyección adicional de 400.000 millones de pesos para atención de los incendios.

Medidas complementarias de financiamiento: rebaja transitoria del impuesto a las donaciones; la facultad para tesorería para condonar capital endeudado y un régimen de repatriación de capitales.

Reconstrucción económica:

Eliminación transitoria del IVA a la vivienda.

Reducción de la tasa corporativa del 27% al 23%.

Reintegración del sistema tributario.

Eliminación del impuesto a las ganancias de capital.

Subsidio para la protección del empleo formal.

Agilización de permisos ambientales y sectoriales.

Reconstrucción institucional:

Reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para mayor rapidez e imprevisibilidad reducida.

Reforzamiento de la rectoría técnica del SEIA.

Agilización de concesiones marítimas y creación de canales expeditos para ampliaciones de faena.

Mecanismos de reembolso cuando el Estado anula resoluciones propias.

Reconstrucción fiscal:

Contención del gasto mediante ajustes a la gratuidad universitaria: limitar gratuidad a estudiantes menores de 30 años y frenar extensión a nuevos deciles.

Moratoria para el ingreso de nuevas universidades al sistema.

Fortalecimiento de los mecanismos de cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Reconstrucción del orden legal y de seguridad pública:

Medidas de inclusión financiera para proteger a personas vulnerables frente a usura y crédito informal.

Endurecimiento de penas al contrabando de cigarrillos.

Endurecimiento de sanciones al transporte ilegal de migrantes.

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