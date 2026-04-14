Informó cinco propiedades y el control del 90% de Inversiones Padua: Esta fue la declaración de patrimonio del Presidente Kast

14 abr. 2026 - 15:09 hrs.

¿Qué pasó?

La transparencia financiera de las figuras públicas en Chile es un ejercicio periódico que permite observar la evolución de sus activos e intereses. En el caso del Presidente José Antonio Kast, su más reciente declaración de patrimonio e intereses arroja una conclusión clara: La continuidad.

Según los datos consignados en el documento oficial, no se aprecian cambios sustanciales en la composición de su fortuna ni en la valoración de sus principales activos en comparación con registros anteriores, manteniendo un esquema de inversión que se ha consolidado a lo largo de las últimas décadas.

El componente más relevante dentro de la declaración de José Antonio Kast es su participación en la sociedad Inversiones Padua. Esta entidad jurídica constituye el eje central de su patrimonio. El mandatario posee el 90% de la propiedad de dicha sociedad, lo que tiene un valor estimado de $4.953 millones de pesos.

Activo que no solo es el más cuantioso, sino también es el que muestra mayor estabilidad. La declaración no refleja movimientos de compra, venta o reestructuración de la participación de Kast en esta firma, lo que indica que su base empresarial se mantiene bajo los mismos parámetros declarados previamente.

Activos financieros en el mercado local y en el extranjero

La nueva declaración de patrimonio del Presidente Kast incluye una serie de instrumentos financieros tanto en el mercado local como internacional. En el ámbito de las inversiones bancarias, el mandatario mantiene activos por más de $350 millones de pesos.

Entre estos se cuenta un fondo mutuo en BCI Estados Unidos, el cual está valorado en aproximadamente $119 millones de pesos, lo que evidencia una parte de su patrimonio diversificada en moneda extranjera y mercados externos.

En el mercado chileno, Kast mantiene una cartera de acciones que destaca por su antigüedad. Es dueño de 421.000 acciones del Banco de Chile, que fueron adquiridas originalmente en el año 1996.

A precios de mercado actuales, estos títulos representan un valor cercano a los $72 millones de pesos. El hecho de que estas acciones se mantengan en su poder desde hace casi treinta años es un dato que refuerza la narrativa de una gestión patrimonial de largo plazo y de escasa rotación.

Bienes inmuebles

Al igual que los activos financieros, la nueva declaración de patrimonio e intereses del Presidente, mantiene una tendencia de estabilidad en lo que respecta a sus bienes inmuebles: No se reportaron adquisiciones recientes de terreno ni enajenaciones de propiedades.

En ese sentido, la declaración detalla que el mandatario posee cinco propiedades en la comuna de Buin, que obtuvo alrededor del año 2016 y que unas son de uso personal, pero otras pertenecen a la sociedad. Según el informe, dos de estos terrenos que poseen un elevado valor fiscal.

Asimismo, declaró tener los derechos de una bodega ubicada en la comuna de Las Condes, como socio de Inversiones Padua. Cada una de las propiedades declaradas no registran deudas, hipotecas o restricciones legales.

Propiedades personales

En el ámbito de las propiedades personales, la declaración especifica intereses en la zona sur del país, específicamente en la comuna de Puerto Varas.

En esta localidad, Kast figura con derechos sobre dos propiedades que declara como su residencia. En una de ellas posee un 25% de la propiedad, obtenida en 2013. La otra es una incorporación más reciente (2023), y tiene una participación de solo el 7,6%.

Cambios respecto al manejo de otras sociedades

Junto con su activo principal, la declaración revela que a partir del 2 de enero de 2025, Kast obtuvo el control total de las acciones de tres nuevas entidades: Inversiones Cimientos SpA, Inversiones Horizonte SpA e Inversiones Desafíos SpA.

Estas sociedades tienen un valor neto conjunto superior a los $350 millones de pesos. De ellas, Inversiones Cimientos es la de mayor envergadura, con un patrimonio declarado de $198.711.533.

A esto se suma su ahorro previsional voluntario en la AFP Provida, que asciende a $35.657.776. La declaración configura una radiografía de un patrimonio diversificado, pero estable, donde la propiedad de terrenos y el control de sociedades de inversión siguen siendo los pilares fundamentales de su estructura económica personal.

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