"Habrá consecuencias": Camioneros advierten al Gobierno por nuevo aumento de precio al combustible

14 abr. 2026 - 13:05 hrs.

¿Qué pasó?

Las organizaciones gremiales del transporte de carga (camioneros) del país advirtieron al Gobierno de José Antonio Kast sobre posibles "consecuencias" si es que no se adoptan medidas para frenar nuevas alzas en los combustibles.

La asociación se reunió el lunes con los subsecretarios de Economía, Transportes y Minería, a quienes les entregaron un petitorio formal aludiendo a una situación financiera insostenible en el sector. Sin embargo, no se llegó a acuerdo.

En ese contexto, los presidentes de ChileTransporte, Raúl Clavero; de la CNTC, Sergio Pérez; de la CNDC, Juan Araya, y de la Agetich, Juan Monasterio, emitieron un comunicado en donde dan a conocer su postura frente a la realidad país.

"Habrá consecuencias"

"En representación de los miles de pequeños, medianos y grandes empresarios que movilizan el país, manifestamos nuestro más enérgico rechazo a cualquier nuevo aumento de precio al combustible, que es el motor que mueve a la nación", señaló el gremio en la misiva.

La agrupación declaró que la histórica alza anunciada por el Ejecutivo hace tres semanas significó "más de un 65% en el precio del diésel, sumando 580 $/lt a nuestra estructura de costos".

Esto, según afirmaron, provocó "graves complicaciones en la logística y distribución nacional debido a que significa aumentar en más de un 25% las tarifas de transporte existentes en la actualidad".

"Lamentablemente, no se observa un decidido y proactivo llamado oficial y público de las autoridades hacia los generadores de carga privados y estatales, para que estos aumentos dramáticos se traspasen a las tarifas de transporte", se agregó.

Finalmente, se expresó que "lo anterior nos lleva a declarar que, de no existir respuestas claras y concretas a nuestros planteamientos, se traspasen los mayores costos y se frenen de inmediato nuevas alzas de los combustibles, habrá consecuencias".

"No va a haber camiones, porque van a estar quebrados"

"No va a haber camiones para trabajar, porque van a estar quebrados", señaló Juan Araya, tras finalizar la reunión con las autoridades de Gobierno.

Al ser consultado respecto a cuándo creen que aumentarían las tarifas, expuso que "ya algunas empresas están subiendo precios, pero esto va a depender de la presión que hagamos nosotros".

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