Temblor en Argentina se percibe en la zona norte de Chile: Esta fue la magnitud que alcanzó el sismo

31 may. 2026 - 07:09 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este domingo, a las 06:56 horas, un temblor de magnitud 3.7 en Argentina se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 61 km al oeste de San Antonio de Los Cobres, en la frontera con la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 204 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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