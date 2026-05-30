Temblor se percibe en la zona norte del país: Revisa la magnitud y dónde fue el epicentro

30 may. 2026 - 16:22 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado 30 de mayo, se registró un sismo de magnitud 4.0 a las 16:13 en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 75 km al noroeste de San Pedro de Atacama en la región de Antofagasta, con una profundidad de 187 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.