Jaime Leyton descarta lluvias hasta mediados de junio y afirma que este mes de mayo será "uno de los más secos en 100 años"

30 may. 2026 - 16:19 hrs.

¿Qué pasó?

Un sistema frontal con un centro de baja presión se aproxima al país y podría dejar precipitaciones en sectores del sur y centro-sur. Sin embargo, las altas presiones continúan debilitando el avance de estos sistemas hacia la zona central.

Según el meteorólogo Jaime Leyton, las altas presiones en el sur han actuado como un "bloqueo atmosférico", impidiendo que los frentes ingresen con mayor fuerza hacia la zona central.

Esta condición ha marcado un otoño particularmente seco. De hecho, mayo de 2026 podría convertirse en "uno de los cuatro meses de mayo más secos desde que existen registros meteorológicos, es decir, desde 1910", dijo el experto.

A ello se suma un escenario poco habitual para la época: temperaturas elevadas que han acompañado el cierre del mes. Sin embargo, se espera un descenso importante en los termómetros durante los próximos días.

Respecto a las precipitaciones, existe una posibilidad de lluvias durante la primera quincena de junio, aunque Leyton llamó a la cautela debido a que estos pronósticos pueden variar conforme evolucionan las condiciones atmosféricas.