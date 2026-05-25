¿Qué pasa con las lluvias?: Jaime Leyton pronostica un alza en las temperaturas tras el frío fin de semana pasado

25 may. 2026 - 07:53 hrs.

Chalecos, parkas, mantas y bebidas calientes fueron la tónica el fin de semana que pasó en la zona central, donde las manos heladas evidenciaron las bajas temperaturas que dieron un adelanto al invierno. Incluso, el sábado 23 de mayo fue la jornada más fría en Santiago en 61 años, con una máxima de 7,3°C.

Las heladas continuaron este lunes con 0,4°C, pero durante la jornada las bajas temperaturas se revertirán y el sol volverá a brillar en la capital, marcando hasta 22°C.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, calificó como "completamente anómalo" el frío del fin de semana que pasó y aseguró que, pese al ambiente invernal que se vivió, no se pronostican lluvias en la Región Metropolitana para los próximos días. "Se ve muy seco", sostuvo, advirtiendo que mayo podría terminar sin precipitaciones.

¿Qué pasa con el "Súper Niño"?

Este escenario seco no sólo afecta a Santiago, ya que durante este lunes y martes no llovería en todo el país. Leyton afirmó que en las imágenes satelitales se ve "un sistema frontal que se va a demorar muchísimo en entrar, y eso va a mantener, previo a eso, en las altas presiones la estabilidad".

"Eso va a durar bastantes días, porque este sistema, en la medida en que se acerque muy lentamente, va a ir perdiendo esta actividad, la que es poca incluso hasta ahora", agregó.

Todo esto ocurre pese al anunciado fenómeno de "El Niño", que se debería instalar en invierno. Los pronósticos indican que llegaría con una alta intensidad, por lo que se le ha denominado "El Súper Niño".

"Se ha hablado de un 'Súper Niño', pero se va a demorar en entrar, se va a demorar la primera parte del invierno y ahí se van a empezar a notar los efectos", aclaró el meteorólogo.

El pronóstico del tiempo para esta semana en Santiago

Para este martes los termómetros subirán en Santiago, alcanzando temperaturas extremas de 2°C y 25°C. Sobre la máxima, Leyton indicó que "es alta porque está a 6°C sobre la media".

El miércoles se espera mayor nubosidad, con una mínima de 6°C y una máxima de 20°C. Para el jueves las temperaturas estarán entre los 8°C y los 18°C, y el viernes entre los 6°C y 24°C.

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