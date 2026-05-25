Realizan operativo nocturno contra rucos en Santiago: Han retirado más de 4 mil en seis meses

25 may. 2026 - 08:20 hrs.

¿Qué pasó?

De día, solo se ven frazadas, ropa y basura bajo el puente Santa Ana. Restos de un campamento improvisado en pleno Santiago. Pero los operativos nocturnos han revelado por qué se ejecutan con sigilo. En más de 360 de estos rucos no solo había gente: también se encontraron armas blancas y pistolas.

Es por esto que durante la noche la Municipalidad de Santiago relizó un operativo para retirar estos refugios emplazados en la zona.

Estos hallazgos son parte de un plan de retiro que se extiende desde hace seis meses en distintos sectores de la comuna. Hasta ahora, el plan ha permitido retirar más de 4 mil rucos en la comuna. Sin embargo, la cifra no implica la existencia de ese mismo número de personas viviendo en situación de calle, sino que, según reconoce el propio municipio, muchas de estas estructuras vuelven a instalarse pocos días después en otros sectores o incluso en el mismo lugar.

Armas halladas y denuncias de vecinos

El puente Santa Ana fue intervenido luego de denuncias de vecinos y transeúntes que reportaron problemas de convivencia en un sector altamente concurrido, especialmente en horarios de ingreso y salida laboral.

Las fiscalizaciones también se han desplegado en otros puntos de Santiago, como la ribera del río Mapocho, el Parque Forestal y Plaza de Los Héroes, lugares donde el municipio ha buscado reforzar la recuperación de espacios públicos.

En medio de estos procedimientos, se han encontrado armas blancas y pistolas de fogueo en más de 360 rucos, algunas de ellas vinculadas a investigaciones policiales. Incluso, uno de los casos recordados por el municipio ocurrió cerca de la estación Santa Ana, donde un arma de fuego encontrada en un ruco estaba asociada a un delito investigado previamente.

“Estamos realizando un operativo de fiscalización en general, pero con especial énfasis en los rucos. Operativo nocturno porque se ha detectado que en la noche aparecen muchos de los rucos que además están asociados a tráfico de drogas, a los distintos tipos de delitos por todas las personas”, señaló el alcalde de Santiago, Mario Desbordes.

El desafío de evitar nuevas instalaciones

Uno de los principales problemas que reconoce el municipio es la permanencia de estos operativos en el tiempo. Aunque los espacios son limpiados y despejados, muchas veces las personas vuelven a instalarse pocos días después.

El fenómeno, descrito internamente como un “efecto globo”, ha obligado a mantener presencia constante de equipos municipales en sectores intervenidos, replicando una estrategia similar a la aplicada en barrios comerciales como Meiggs, con foco en limpieza, iluminación, recuperación de áreas verdes y resguardo de espacios de uso común.

Desde el municipio sostienen que el objetivo no se limita al retiro de rucos, sino también a recuperar sectores utilizados diariamente por peatones, vecinos y usuarios del transporte público, en una comuna marcada por una alta circulación de personas.