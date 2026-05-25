Detienen a dos hinchas armados durante patrullajes por aniversario de la U en Pudahuel

25 may. 2026 - 08:45 hrs.

¿Qué pasó?

Una tarde marcada por celebraciones del aniversario número 99 de Universidad de Chile terminó con dos detenidos en la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana, luego de que Carabineros los sorprendiera portando armas de fuego y municiones en medio de un operativo preventivo realizado en distintos puntos del sector.

El procedimiento ocurrió cerca de las 17:00 horas de este domingo, cuando efectivos de la 26ª Comisaría de Pudahuel realizaban patrullajes preventivos durante las actividades por el nuevo aniversario del club deportivo.

Las detenciones de los hinchas

Fue en la intersección de El Cruzeiro con Óscar Bonilla donde personal policial observó a un grupo de seis sujetos que vestían ropa vinculada a Universidad de Chile. Según los antecedentes, portaban tarros de pintura y brochas en sus manos. Sin embargo, al advertir la presencia de Carabineros, comenzaron a escapar en distintas direcciones.

“Se fiscalizó a un grupo de individuos que vestían con la indumentaria asociada al señalado equipo de fútbol, quienes, al ver la presencia de Carabineros, intentaron escapar del lugar”, señaló el mayor de Carabineros, Harold Dunker.

El seguimiento permitió recuperar dos armas

Tras el seguimiento, uno de los sujetos fue detenido en calle Oidor Sánchez. De acuerdo con información policial, tenía una pistola marca CZ calibre 9 milímetros, junto a un cargador con 15 cartuchos sin percutar.

De manera paralela, otro procedimiento se desarrolló en las cercanías de Óscar Bonilla con El Cruzeiro, donde un segundo hombre fue detenido luego de lanzar al suelo una pistola marca Bersa calibre 9 milímetros, la que mantenía ocho cartuchos sin percutir en su cargador.

Los detenidos son dos hombres chilenos de 26 y 29 años, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público por porte ilegal de armamento y municiones. Según los antecedentes entregados, uno de ellos tiene antecedentes penales, aunque sin órdenes de detención vigentes.

El procedimiento se desarrolló en medio de los despliegues preventivos implementados por Carabineros en distintos sectores de Pudahuel, en una jornada en la que se registraban reuniones y aglomeraciones por las actividades ligadas al aniversario del club deportivo.