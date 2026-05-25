Cupón de Gas: ¿Qué pasa si te sobra saldo?

25 may. 2026 - 09:00 hrs.

En junio comenzará la entrega del Cupón de Gas Licuado, un apoyo extraordinario de $27.000 para ayudar a las familias durante el invierno. Consiste en un vale de canje exclusivo para la compra de cilindros en distribuidoras adheridas.

Al tratarse de un monto fijo asignado a una compra específica, es común que surjan dudas sobre cómo opera el beneficio, especialmente si el precio de la recarga supera o es menor a la cantidad de dinero otorgada por el Estado.

¿Qué pasa si me sobra saldo al usar el Cupón de Gas?

Si esto ocurre, el saldo a favor no se pierde. El monto restante se guardará en la Cuenta RUT para ser usado como complemento en una futura recarga, aunque desaparecerá si no se usa antes del 30 de septiembre de 2026, indica ChileAtiende.

Si el precio de la recarga es mayor, el monto faltante para realizar la compra se descontará automáticamente del saldo disponible en la cuenta.

Además, si una persona optó por el uso físico del cupón y quedó saldo a favor tras su compra, podrá solicitar la reimpresión de nuevo voucher que contenga el monto restante y con los mismos tres días de validez.

¿Qué necesito para obtener el Cupón de Gas?

Para acceder a este beneficio, el jefe o jefa de hogar debe cumplir con las siguientes condiciones establecidas por el Gobierno:

Pertenecer al tramo del 80% más vulnerable de la población, según la información del Registro Social de Hogares.

Tener una Cuenta RUT de BancoEstado activa para canalizar el uso del vale. Si no posee una, puede solicitarla gratuitamente en sucursales de BancoEstado o en CajaVecina.

Realizar el trámite de activación obligatoria dentro del plazo legal, que finaliza el 30 de junio de 2026. Si no se activa antes de esta fecha, el hogar pierde definitivamente el beneficio.

¿Cómo puedo activar y usar el Cupón de Gas?

El primer paso es ingresar al sitio web oficial (pulsa aquí) con Clave Única para validar los datos y solicitar la activación del subsidio. Una vez habilitado el dinero en las fechas correspondientes, contarás con dos vías para utilizarlo:

Vía digital: a través de la aplicación móvil de BancoEstado o la App RUT Pay. En la plataforma, debes seleccionar el cupón y pagar directamente al distribuidor (como Lipigas, Gasco o Abastible) al momento de recibir el cilindro.

a través de la aplicación móvil de BancoEstado o la App RUT Pay. En la plataforma, debes seleccionar el cupón y pagar directamente al distribuidor (como Lipigas, Gasco o Abastible) al momento de recibir el cilindro. Vía presencial: acudiendo con la cédula de identidad a cualquier sucursal de CajaVecina para solicitar la impresión de un comprobante físico. Este papel tiene una vigencia exacta de tres días desde su emisión para ser entregado al repartidor.

¿Cuándo puedo usar el Cupón de Gas si ya lo activé?

La liberación de los fondos opera bajo un calendario diferido que depende de la fecha exacta en que realizaste el trámite en línea:

Activaciones entre el 18 y el 29 de mayo: uso disponible desde el 17 de junio de 2026.

uso disponible desde el 17 de junio de 2026. Activaciones entre el 30 de mayo y el 12 de junio: uso disponible desde el 2 de julio de 2026.

uso disponible desde el 2 de julio de 2026. Activaciones entre el 13 y el 30 de junio: uso disponible desde el 21 de julio de 2026.

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